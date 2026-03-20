Roman Josi feiert mit den Nashville Predators in der Nacht auf Freitag einen Sieg gegen die Seattle Kraken – einem direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze. Einen Vollerfolg gibts auch für Tampa Bay Lightning mit Janis Moser.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der Kampf um die beiden Wildcard-Plätze für die Playoffs in der Western Conference spitzt sich zu: Nach einem 3:1-Heimsieg gegen Direktkonkurrent Seattle Kraken liegen die Nashville Predators mit Roman Josi nur noch einen Punkt hinter dem Strich. Der Schweizer Verteidiger steht dabei fast 26 Minuten auf dem Eis.

Ein wenig den Anschluss an die Playoff-Plätze verlieren dagegen die Winnipeg Jets: Das Team von Nino Niederreiter, der nach wie vor verletzt fehlt, geht gegen die Boston Bruins gleich mit 1:6 unter und liegt neu vier Punkte hinter den Predators. Diese Sorgen kennen Janis Moser und seine Tampa Bay Lightning nicht: Das Team aus Florida befindet sich als Zweiter der Atlantic Division weiterhin auf Playoff-Kurs – und in guter Form: Gegen die Vancouver Canucks gewinnen sie mit 6:2, wobei Moser einen Assist beisteuert.

Wieder einmal zu einem Einsatz kommt Torhüter Akira Schmid für die Vegas Golden Knights. Dies unter speziellen Umständen: Nach drei Gegentoren in den ersten neun Minuten wird er für Stammkeeper Adin Hill eingewechselt und lässt sich im Anschluss nicht bezwingen – auch dank einer sehenswerten Parade: Obschon er bei einem Klärungsversuch zu Boden geht, findet er rechtzeitig den Weg zurück ins Tor, um einen anschliessenden gegnerischen Abschluss abzuwehren.

0:42 Nach Einwechslung bei Pleite: Schmid nach Check gegen sich mit Big Save

Wegen eines späten Empty Netters muss sein Team gegen Utah Mammoth trotzdem eine 0:4-Heimpleite hinnehmen. Nicht zum Einsatz kommt Philipp Kurashev bei der 0:5-Niederlage der San Jose Sharks gegen die Buffalo Sabres.