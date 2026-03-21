Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler müssen nach drei Siegen in Folge wieder einmal eine Niederlage hinnehmen. Nach dem 1:2 gegen die Washington Capitals rücken die Playoff-Plätze in weite Ferne.

Die Siegesserie der New Jersey Devils ist zu Ende: Nach drei Siegen in Folge setzt es für das Team aus New Jersey in der Nacht auf Samstag eine 1:2-Niederlage gegen die Washington Capitals ab. Nach einem frühen Tor von Washingtons Ryan Leonard und einem Empty Netter in der 59. Minute kommt Jesper Bratts Anschlusstreffer 43 Sekunden vor Schluss für die Devils zu spät.

Die drei Devils-Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bleiben an diesem Abend in der US-Hauptstadt ohne Punkte. Für New Jersey ist die Niederlage nach den drei Erfolgen zuvor ein arger Dämpfer im Kampf um die Playoff-Plätze: Die Devils liegen wieder elf Punkte hinter Rang drei der Metropolitan Division, der für einen Platz unter den besten 16 Teams berechtigt. Zu den Wild Card-Plätzen beträgt die Differenz gar zwölf Punkte.