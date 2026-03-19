DE
FR
Abonnieren

Er skort doppelt
Nico Hischier führt Devils zum Sieg

Die New Jersey Devils gewinnen zum dritten Mal in Folge. Nico Hischier wird mit einem Tor und Assist zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Lian Bichsel und seine Dallas Stars gewinnen ebenfalls, während Pius Suter mit den St. Louis Blues gegen Calgary verliert.
Publiziert: 08:26 Uhr
|
Aktualisiert: 08:52 Uhr
Kommentieren
1/6
Nico Hischier wird mit seinem Tor und Assist gegen die New York Rangers zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt.
Foto: keystone-sda.ch
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Nico Hischier (27) holt mit seinen New Jersey Devils den dritten Sieg in Serie. Das Team des Schweizer Captains gewinnt zu Hause gegen die New York Rangers 6:3. Die Devils starten die Partie um einiges besser als ihre Gegner. Das Schussverhältlnis nach 20 Minuten Spielzeit ist mit 17:2 für New Jersey sehr einseitig. Trotzdem sind es die Rangers, die den ersten Treffer erzielen. Hischier gleicht jedoch noch im Startdrittel zum 1:1 aus, ehe Teamkollege Gritsyuk kurz vor der Pause zur Führung trifft.

Das zweite Drittel ist ausgeglichener, beide Teams erzielen je ein Tor. Hischier kommt dabei mit einem Assist zu seinem zweiten Punkt des Abends und wird später zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Im Schlussabschnitt krallen sich die Devils den Sieg. Timo Meier (29) leitet den Siegeszug mit seinem Treffer nach sechs Minuten im letzten Drittel ein, bevor die beiden weiteren Stars der Mannschaft Jack Hughes und Jesper Bratt auf 5:3 und 6:3 erhöhen. Der dritte Schweizer der Devils Jonas Siegenthaler (28) zieht einen weniger erfolgreichen Abend ein. Der Verteidiger kommt auf über 17 Minuten Eiszeit, steht jedoch bei zwei Gegentreffern auf dem Feld. Trotz Siegesserie wird es für die Devils äusserst schwierig, in die Playoffs zu kommen. Der Rückstand auf die Wildcard-Plätze beträgt aktuell zehn Punkte, während noch 14 Partien zu spielen sind und sich vier Teams im Playoffrennen vor den Devils klassieren.

Mehr NHL
Josis Preds kehren in die Erfolgsspur zurück
An Playoff-Ränge rangerückt
Josis Preds kehren in die Erfolgsspur zurück
NHL-Star Bichsel lässt gegen Utah die Fäuste fliegen
Mit Video
Bei Heimpleite mit Dallas
NHL-Star Bichsel lässt gegen Utah die Fäuste fliegen

Bichsel gewinnt Suter verliert

Zwei weitere Schweizer standen in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls im Einsatz in der NHL. Lian Bichsel (21) gewinnt das Spitzenduell mit seinen Dallas Stars gegen Colorado Avalanche im Penaltyschiessen. Der Verteidiger kommt dabei auf 14 Minuten Eiszeit. Pius Suter (29) hingegen verliert mit den St. Louis Blues gegen die Calgary Flames 1:2. Der Center verbringt etwas mehr als 12 Minuten auf dem Feld und blockt dabei einen Schuss. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen