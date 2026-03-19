Die New Jersey Devils gewinnen zum dritten Mal in Folge. Nico Hischier wird mit einem Tor und Assist zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Lian Bichsel und seine Dallas Stars gewinnen ebenfalls, während Pius Suter mit den St. Louis Blues gegen Calgary verliert.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Nico Hischier (27) holt mit seinen New Jersey Devils den dritten Sieg in Serie. Das Team des Schweizer Captains gewinnt zu Hause gegen die New York Rangers 6:3. Die Devils starten die Partie um einiges besser als ihre Gegner. Das Schussverhältlnis nach 20 Minuten Spielzeit ist mit 17:2 für New Jersey sehr einseitig. Trotzdem sind es die Rangers, die den ersten Treffer erzielen. Hischier gleicht jedoch noch im Startdrittel zum 1:1 aus, ehe Teamkollege Gritsyuk kurz vor der Pause zur Führung trifft.

Das zweite Drittel ist ausgeglichener, beide Teams erzielen je ein Tor. Hischier kommt dabei mit einem Assist zu seinem zweiten Punkt des Abends und wird später zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Im Schlussabschnitt krallen sich die Devils den Sieg. Timo Meier (29) leitet den Siegeszug mit seinem Treffer nach sechs Minuten im letzten Drittel ein, bevor die beiden weiteren Stars der Mannschaft Jack Hughes und Jesper Bratt auf 5:3 und 6:3 erhöhen. Der dritte Schweizer der Devils Jonas Siegenthaler (28) zieht einen weniger erfolgreichen Abend ein. Der Verteidiger kommt auf über 17 Minuten Eiszeit, steht jedoch bei zwei Gegentreffern auf dem Feld. Trotz Siegesserie wird es für die Devils äusserst schwierig, in die Playoffs zu kommen. Der Rückstand auf die Wildcard-Plätze beträgt aktuell zehn Punkte, während noch 14 Partien zu spielen sind und sich vier Teams im Playoffrennen vor den Devils klassieren.

Bichsel gewinnt Suter verliert

Zwei weitere Schweizer standen in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls im Einsatz in der NHL. Lian Bichsel (21) gewinnt das Spitzenduell mit seinen Dallas Stars gegen Colorado Avalanche im Penaltyschiessen. Der Verteidiger kommt dabei auf 14 Minuten Eiszeit. Pius Suter (29) hingegen verliert mit den St. Louis Blues gegen die Calgary Flames 1:2. Der Center verbringt etwas mehr als 12 Minuten auf dem Feld und blockt dabei einen Schuss.