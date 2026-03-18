Josis Preds kehren in die Erfolgsspur zurück

Roman Josi und die Nashville Predators können wieder einmal jubeln. Im Penaltyschiessen holen sie sich den Sieg. Auch Janis Moser und Tampa Bay verlassen das Eis als Gewinner.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Erfolgreicher Abend für Roman Josi. Nach zwei Niederlagen in Serie kann er mit den Nashville Predators wieder einen Sieg bejubeln. Gegen die Winnipeg Jets, bei denen Nino Niederreiter weiterhin verletzt fehlt, setzen sich die Preds 4:3 im Penaltyschiessen durch. Josi sammelt einen Skorerpunkt, er ist als Assistgeber am 1:0 beteiligt.

Lange sieht es so aus, als würde die Partie nach 60 Minuten enden. Denn sechs Minuten vor Schluss geht Nashville 3:2 in Führung, bringt den Vorsprung aber nicht über die Zeit. 61 Sekunden sind noch auf der Matchuhr, als Jonathan Toews den Ausgleich erzielt. Und so die Verlängerung klarmacht. Diese bleibt torlos, weshalb die Entscheidung mittels Penaltyschiessen herbeigeführt werden muss. Dort bringt einzig Ryan O'Reilly den Puck in den Maschen unter.

Für die Preds ist es ein wichtiger Erfolg im Kampf um die Playoffs. In der Western Conference liegen sie auf Rang 11 – zwei Punkte hinter einem Playoff-Platz. Zwei Zähler hinter ihnen ist Winnipeg klassiert.

Kantersieg für Moser

Neben Josi ist Janis Moser der einzige Schweizer, der in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz steht. Mit Tampa Bay feiert er einen souveränen 6:2-Erfolg gegen die Seattle Kraken. Die San Jose Sharks tauchen ohne Philipp Kurashev 3:5 gegen die Edmonton Oilers, Akira Schmid sitzt beim 0:2 der Vegas Golden Knights gegen die Buffalo Sabres nur auf der Bank.

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