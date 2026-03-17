NHL-Star Bichsel lässt gegen Utah die Fäuste fliegen

New Jersey feiert gegen Boston einen hart erkämpften Sieg nach Verlängerung. Die Chancen auf die Playoffs bleiben aber theoretisch. Überragender Mann ist Jack Hughes – die Schweizer bleiben ohne Skorerpunkte.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nach dem 1. Drittel in Boston sieht es für das Schweizer Quartett bei New Jersey düster aus. Mit 0:2 liegen Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler im eigenen Stadion zurück. Doch dann drehen die Devils, angeführt vom überragenden Jack Hughes, so richtig auf und gewinnen mit 4:3 nach Verlängerung.

Der Amerikaner glänzt dabei mit drei Vorlagen, legt sieben Sekunden vor Ende der Overtime auch das Siegtor durch Doppeltorschütze Paul Cotter auf. Dieser trifft zum Start ins Mitteldrittel zum 3:2, weil jedoch Boston-Star David Pastrnak in der Schlussphase noch der Ausgleich gelingt, müssen die Devils den Umweg über die Verlängerung gehen.

Das Schweizer Trio bleibt beim verdienten Sieg ohne Punkte. Dank den zwei Zählern hält New Jersey die Playoff-Chancen am Leben, wenn auch nur in der Theorie. Mit elf Punkten Rückstand auf einen Wildcard-Platz sind die Devils im Endspurt der Regular Season – für sie stehen noch 15 Spiele an – auf eine Siegesserie und Niederlagen der Konkurrenz angewiesen.

Bichsel lässt die Fäuste fliegen

Solche Probleme kennt Lian Bichsel mit seinen Dallas Stars nicht. Der Verteidiger kämpft mit seinem Team stattdessen um den 1. Platz in der Regular Season. Ligaweit hat bislang nur Colorado (97) mehr Punkte gesammelt als Dallas (94). In der Nacht auf Dienstag setzt es aber einen Rückschlag ab: Gegen Utah Mammoth verlieren die Stars im eigenen Stadion mit 3:6. Bichsel steht dabei knapp 16 Minuten auf dem Eis und fällt gegen Ende des 1. Drittels auf, als er sich mit Utah-Stürmer Jake McBain anlegt – und ihn im Faustkampf erfolgreich niederringt.

Einen Sieg gibt es derweil für die LA Kings, die ohne den verletzten Kevin Fiala mitten im Kampf um die Playoffs stecken. Dank eines 4:1-Pflichtsieges über Ligaschlusslicht New York Rangers liegen sie mit gleicher Punktzahl, aber einem Spiel mehr, gleich hinter Seattle, das im Westen den letzten Playoff-Platz besetzt.

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