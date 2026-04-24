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Nati-Star ist verletzt
Fialas Kings stehen in den NHL-Playoffs vor dem Aus

Die LA Kings, das Team des verletzten Nati-Stars Kevin Fiala, steht in den NHL-Playoffs vor dem Aus. Los Angeles verliert auch das dritte Spiel gegen Colorado.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Colorado jubelt über den dritten Playoff-Sieg gegen LA in Serie.
Foto: AP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die NHL-Saison ist für Kevin Fiala (29), der sich bei den Olympischen Spielen einen Unterschenkelbruch zugezogen hat, schon länger zu Ende. Bald dürfte auch für seine Los Angeles Kings Schluss sein. Das Team steht in der Playoff-Serie gegen Colorado Avalanche nach drei Spielen vor dem Aus.

In der Nacht auf Freitag verliert LA das erste Heimspiel der Playoff-Serie gegen Colorado mit 2:4. 

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In den übrigen zwei Freitagsspielen schlagen die Carolina Hurricanes die Ottawa Senators auswärts mit 2:1 und liegen nun ebenfalls mit 3:0 Siegen vorne. Die Buffalo Sabres gewinnen bei den Boston Bruins 3:1 und gehen in der Best-of-7-Serie mit 2:1 in Führung. 

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