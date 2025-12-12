Sieben Teams mit Schweizer Bezug stehen in der Nacht auf Freitag in der NHL im Einsatz. Dabei kommt es zu zwei Schweizer Duellen. Die Devils, bei denen Meier aus persönlichen Gründen fehlt, kassieren gegen Mosers Tampa Bay eine herbe Pleite.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Tampa Bay Lightning gewinnen das Spektakelspiel auswärts bei den New Jersey Devils mit 8:4. Die zwei Schweizer bei den Devils, Jonas Siegenthaler und Captain Nico Hischier skoren nicht. Timo Meier verpasst das Spiel wegen eines Gesundheitsproblems in der Familie. Nähere Details gibt der Verein nicht bekannt.

Auf der anderen Seite verbucht Janis Moser für Tampa Bay dafür zwei Assists – zum 3:1 und 7:3. Die Franchise aus Florida feiert nach dem 6:1 gegen Montreal zwei Tage zuvor den nächsten Kantersieg. Die Devils, die stark in die Saison gestartet sind, können von den letzten sieben Spielen nur eines gewinnen.

Ebenfalls zwei Assists gutschreiben lässt sich Roman Josi. Der Captain der Nashville Predators hat seine Finger beim 2:0 und 6:2 im Spiel. Am Ende feiert die Mannschaft aus Tennessee einen deutlichen 7:2-Erfolg über die St. Louis Blues, bei denen Pius Suter mit minus drei die schlechteste Bilanz aller Spieler aufweist. Bei den Predators zeigt die Formkurve – anders als bei den Devils – aufwärts. Nach schwachem Start in die Saison gabs zuletzt sechs Siege aus acht Partien.

Schmid und Kurashev siegen, Niederreiter verliert erneut

Akira Schmid kommt im Tor der Las Vegas Golden Knights zu seinem 17. Einsatz (im 30. Spiel). Er gewinnt auswärts gegen die Philadelphia Flyers mit 3:2 nach Verlängerung und wehrt dabei 89,5 Prozent der Schüsse auf seinen Kasten ab.

Ebenfalls einen Sieg holt sich Philipp Kurashev mit den San Jose Sharks auswärts bei den Toronto Maple Leafs. Das entscheidende 3:2 – nach 0:2-Rückstand – fällt erst in der Overtime.

Weniger gut läuft es Nino Niederreiters Winnipeg Jets. Sie verlieren zu Hause gegen die Boston Bruins mit 3:6 – die dritte Niederlage in Serie. Der Bündner wartet nun schon seit sechs Spielen auf einen Skorerpunkt.

Lian Bichsel verpasst die 2:5-Pleite seiner Dallas Stars gegen die Minnesota Wild verletzt. Der Oltner wird wegen einer Verletzung am Unterschenkel noch circa fünf bis sieben Wochen ausfallen.

