Fialas sehenswertes Powerplay-Solo nützt den Kings nichts

Kevin Fiala erzielt einen herrlichen Treffer. Doch seinem Team nützt dieser am Ende nicht viel. Die Los Angeles Kings verlieren in der Verlängerung.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In der 55. Minute gehts plötzlich ganz schnell. Im Powerplay schicken die Los Angeles Kings Kevin Fiala mit einem Pass zur offensiven blauen Linie auf die Reise. Er prescht nach vorne, lässt erst den Verteidiger der Seattle Kraken stehen und dann den Torhüter aussteigen. Mit der Backhand zimmert der Ostschweizer den Puck unter die Latte. Für Fiala ist es das elfte Saisontor.

Und die Entscheidung? Nein. Nachdem die Kings im Mitteldrittel erst in Rückstand geraten und keine fünf Minuten später ausgleichen, bringen sie das 2:1 nicht über die Zeit. Denn Seattle gibt nicht auf und gleicht aus. 26 Sekunden vor Schluss schlägt auch das Heimteam im Powerplay zu. Die Verlängerung muss die Entscheidung bringen. Und dort kassiert Kings-Spieler Adrian Kempe eine Strafe, die matchentscheidend ist. Denn Seattle nutzt das daraus resultierende Powerplay eiskalt aus. Nur 15 Sekunden dauert es, bis Vincent Dunn einnetzt. Und seiner Mannschaft nach 80 Sekunden Verlängerung den Zusatzpunkt sichert.

Damit verpassen die Los Angeles Kings den dritten Sieg in Serie, während die Kraken nach zuletzt sechs Pleiten in Folge wieder einmal Grund zum Jubeln haben. Neben Fiala stehen in der Nacht zum Donnerstag keine weiteren Schweizer in der NHL im Einsatz.

