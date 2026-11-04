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Jan Schwendeler (22, Verteidiger, ZSC Lions): In der Swiss Life Arena bewirbt er in einem Werbespot die Stadionwurst: Herzhaft beisst er auf der Strafbank zu. «Ich habe gerne Würste und diese ist wirklich fein», sagte er dazu vor einem Jahr. Ausgebildet wurde der Zentralschweizer mit slowakischen Wurzeln bei Zug; 2023 schloss er im Rahmen des EVZ-Academy-Programms die gymnasiale Matura an der Sportschule in Engelberg ab. Anschliessend wechselte er in die ZSC-Organisation. Seit letzter Saison gehört der unaufgeregt agierende Verteidiger zum Stammpersonal.

Maximilian Streule (23, Verteidiger, Fribourg): Gottérons zweikampfstarker Meister-Verteidiger stammt aus Wallisellen ZH und durchlief die Juniorenabteilung in der ZSC-Organisation. Daneben entschied er sich für eine Berufslehre, die für einen jungen Hockeyspieler nicht alltäglich ist: Bei der Kantonspolizei Zürich liess er sich zum Fachmann Betriebsunterhalt ausbilden. Anschliessend spielte er zwei Jahre in Übersee, ehe er sich 2023 Fribourg anschloss und sich kontinuierlich zu einer Schlüsselfigur weiterentwickelte. Streule stammt aus einer hockeyverrückten Familie: Schwester Aina (18) debütierte diese Saison ebenfalls für Fribourg, seine Brüder Fynn (21), Nathanael (24) und Yanick (26) sind oder waren im Nachwuchs- oder Amateur-Hockey aktiv.

Mats Alge (23, Stürmer, Bern): Kommt aus Uznach SG und erlernte zunächst bei den SCRJ Lakers das Eishockey-ABC, ehe er auf Novizen-Stufe zu Zug wechselte. Dort schloss er im Rahmen des Ausbildungsprogramms der EVZ-Academy die kaufmännische Lehre ab. Anschliessend kehrte der Flügel zu Rappi zurück, ehe ihn der SCB 2025 in die Bundeshauptstadt lockte. Mats Alge, dessen Übername «Michi» lautet, kommt aus einer sportbegeisterten Familie; seine Eltern Dani und Marina sind beide Sportlehrer. Der Nati-Debütant ist auch ein vorzüglicher Tennis- und Padel-Spieler.

Dario Allenspach (24, Stürmer, SCL Tigers): Der Appenzeller ist in Herisau aufgewachsen und landete via Rappi im EVZ-Nachwuchs. Dort absolvierte er zeitgleich mit Mats Alge an der Academy die kaufmännische Ausbildung. In Zug war es jedoch schwierig, auf genügend Eiszeit zu kommen, und so wechselte der Ostschweizer 2024 zu den SCL Tigers. Im Emmental entwickelte sich Allenspach prächtig – ab der nächsten Saison hat sich Lugano seine Dienste gesichert. Vater Stefan (57) hütete einst für den SC Herisau in drei verschiedenen Ligen (NLA, NLB, 1. Liga) das Tor. Bruder Flavio (26) folgte als Goalie seinem Vater, hat seine Karriere mittlerweile aber beendet.

Keanu Derungs (24, Stürmer, Kloten): Ist der Sohn von Thomas Derungs (53), der einst unter anderem für den HCD, Chur und GC verteidigte und heute beim Verband als Leiter Trainerausbildung und Entwicklung tätig ist. Bruder Ian (26) stürmt für Thurgau, Spieleragent André Rufener (55) ist der Onkel der Brüder. Keanu Derungs, der in seiner Freizeit gerne Gitarre spielt, wechselte als Junior für drei Jahre nach Übersee, hatte anschliessend noch ein kurzes Intermezzo bei Servette, hielt aber sonst Kloten stets die Treue. Er heisst übrigens nicht etwa Keanu wegen Matrix-Star Keanu Reeves, sondern weil seine Eltern den hawaiianischen Namen, der «kühle Brise» bedeutet, so schön fanden.

Jamiro Reber (20, Stürmer, SCL Tigers): Vater Jörg Reber (52) debütierte mit 36 Jahren noch in der Nati, machte im Spätherbst seiner Karriere drei Länderspiele. Sein Sohn ist wesentlich früher dran: Er ist nicht nur der Jüngste der sechs Neulinge, sondern im gesamten aktuellen Nati-Aufgebot. Der in Walkringen BE aufgewachsene Jamiro Reber, der bis im Alter von etwa 12 Jahren parallel zum Eishockey auch Fussball und Unihockey spielte, zog mit 17 bei den Junioren der SCL Tigers aus und schaffte es innert eines Jahres zur Stammkraft bei HV71. In Schweden wohnte er von Anfang an allein, was ihn auch als jungen Mann reifen liess. Letzte Saison holte Fribourg Reber zurück in die Schweiz, und so wurde er mit 19 bereits erstmals Meister.