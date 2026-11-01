Nati-Trainerin Miller hat ihre 25 WM-Spielerinnen gefunden

Für Alizée Aymon, Elena Gaberell und Jade Surdez platzt der Traum von der Eishockey-WM 2026 kurz vor dem Turnierbeginn in Dänemark.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Fünf Tage vor dem Auftaktspiel gegen die USA ist klar, welche Spielerinnen die Schweiz an der Eishockey-WM in Dänemark vertreten werden. Nati-Trainerin Shannon Miller (62) hat ihr Kader nach den letzten drei Testpartien in Södertälje gegen Finnland (0:4), Schweden (0:1 n.V.) und Tschechien (2:7) um drei Akteurinnen reduziert.

Die beiden Verteidigerinnen Alizée Aymon (20) und Elena Gaberell (21) sowie die Stürmerin Jade Surdez (21) sind dem letzten Cut zum Opfer gefallen. Bereits seit Montag wissen die Nati-Fans, dass Captain Lara Stalder die WM wegen einer Knieverletzung verpasst. Die für die 32-Jährige nachnominierte Elisa Dalessi (19) gehört nun zum 25-köpfigen Kader, das am Mittwoch von Schweden nach Dänemark reist.

Miller: «Wir haben uns intensiv mit der Zusammenstellung des Kaders auseinandergesetzt und sind überzeugt, mit diesem Aufgebot gut für die WM aufgestellt zu sein.» Neben den USA trifft die Nati in der Gruppe A auch noch auf Tschechien (8. November), Österreich (10. November) und Deutschland (11. November).

Das WM-Aufgebot der Schweizerinnen

Torhüterinnen (3): Andrea Brändli (PWHL Detroit / USA), Saskia Maurer (SC Bern / PWHL Las Vegas / USA), Chiara Pfosi (EV Zug).

Verteidigerinnen (8): Alessia Baechler (Northeastern University / USA), Mara Frey (EV Zug), Nina Harju (EV Zug), Laure Mériguet (Genève-Servette HC), Alena Lynn Rossel (HC Davos Ladies), Lucie Tenenbaum (Minnesota State University / USA), Nicole Vallario (PWHL New York / USA), Stefanie Wetli (ZSC Lions).

Stürmerinnen (14): Leoni Balzer (HC Davos Ladies), Elisa Dalessi (HC Davos Ladies), Rahel Enzler (EV Zug), Nora Harju (ZSC Lions), Naemi Herzig (Holy Cross University / USA), Sinja Leemann (SC Bern), Ilana Leibundgut (HC Davos Ladies), Jael Manetsch (EV Zug), Alina Marti (EV Zug), Alina Müller (PWHL Hamilton / CAN), Norina Müller (HC Fribourg-Gottéron Ladies), Luisa Waser (EV Zug), Ivana Wey (Northeastern University / USA), Laura Zimmermann (St. Cloud University / USA).