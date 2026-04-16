SCB-Star Tristan Scherwey erhält in der WM-Vorbereitung die Chance, sich für die Heim-WM aufzudrängen. «Ich freue mich darauf, nochmals anzugreifen», sagt er – fast zwei Jahre nach seinem letzten Nati-Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tristan Scherwey kehrt nach Verletzung zur Nati zurück, spielt in Topolcany

Nach 118 Länderspielen kämpft er um Platz bei Heim-WM 2026

Fünf Routiniers, darunter Scherwey, erhalten Chance für Heim-WM-Qualifikation War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die Vorbereitung für die Heim-WM beginnt für die Nati mit zwei Testspielen auswärts gegen die Slowakei. Auf Tristan Scherwey (34) wartet im Kleinstädtchen Topolcany, rund 100 Kilometer von Bratislava entfernt, sein bereits 118. Länderspiel, aber der erste Auftritt mit dem Nationalteam seit dem WM-Final 2024 in Prag gegen Tschechien (0:2). Dort erhielt er seine zweite WM-Silbermedaille nach 2018 umgehängt.

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«Die Vorfreude und der Stolz, dieses Trikot wieder tragen zu dürfen, ist gross. Es ist sehr speziell für mich, wieder bei der Nati dabei zu sein», sagt der SCB-Stürmer. Es sei ein schöner Moment gewesen, beim Zusammenzug wieder viele altbekannte Gesichter zu sehen und auch die neuen Spieler kennenzulernen, mit denen er sich zuvor noch nie austauschen konnte: «Wir haben eine megacoole Truppe beisammen.»

Harter Kampf um WM-Platz

Nach der WM 2024 verunmöglichten es Scherwey jeweils Verletzungen, weiteren Nati-Aufgeboten Folge zu leisten. Zuletzt war das im Dezember an den Swiss Ice Hockey Games so. Deshalb musste er sich auch vorzeitig vom Traum verabschieden, zum zweiten Mal nach 2018 an Olympischen Spielen teilzunehmen. «Es zeichnete sich früh ab, dass mein Ziel die WM sein wird. Für dieses möchte ich alles geben. Ich freue mich darauf, nochmals anzugreifen.» Scherwey gibt zu: «Die Heim-WM würde mir alles bedeuten. Seit klar war, dass es diese geben wird, war es für mich das weiteste und höchste Ziel.»

WM-Vorbereitung der Nati Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne), Ludovic Waeber (Kloten).

Verteidiger: David Aebischer (Lugano), Niklas Blessing (Biel), Rodwin Dionicio (Biel), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Romain Loeffel (Bern), Dario Wüthrich (Ambri).

Stürmer: Lorenzo Canonica (Lugano), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Grégory Hofmann (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Miles Müller (Ambri), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Jonas Taibel (SCRJ Lakers), Calvin Thürkauf (Lugano). - Derzeit noch verletzt, aber geplant für späteren Zusammenzug: Tyler Moy (SCRJ Lakers), Damien Riat (Lausanne).



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 16.30 Uhr in Topolcany

17. April: Slowakei – Schweiz 16.30 Uhr in Topolcany

23. April: Schweiz – Ungarn 19.45 Uhr in Biel

24. April: Schweiz – Ungarn 19.45 Uhr in Biel

30. April: Schweden – Schweiz 18.00 in Jönköping (Euro Hockey Tour)

2. Mai: Schweiz – Finnland 12.00 in Budweis (Euro Hockey Tour)

3. Mai: Tschechien – Schweiz 16.00 in Budweis (Euro Hockey Tour)

7. Mai: Finnland – Schweiz 15.00 in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

9. Mai: Schweden – Schweiz 16.00 in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien 12.00 in Ängelhom (Euro Hockey Tour)









Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne), Ludovic Waeber (Kloten).

Verteidiger: David Aebischer (Lugano), Niklas Blessing (Biel), Rodwin Dionicio (Biel), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Romain Loeffel (Bern), Dario Wüthrich (Ambri).

Stürmer: Lorenzo Canonica (Lugano), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Grégory Hofmann (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Miles Müller (Ambri), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Jonas Taibel (SCRJ Lakers), Calvin Thürkauf (Lugano). - Derzeit noch verletzt, aber geplant für späteren Zusammenzug: Tyler Moy (SCRJ Lakers), Damien Riat (Lausanne).



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 16.30 Uhr in Topolcany

17. April: Slowakei – Schweiz 16.30 Uhr in Topolcany

23. April: Schweiz – Ungarn 19.45 Uhr in Biel

24. April: Schweiz – Ungarn 19.45 Uhr in Biel

30. April: Schweden – Schweiz 18.00 in Jönköping (Euro Hockey Tour)

2. Mai: Schweiz – Finnland 12.00 in Budweis (Euro Hockey Tour)

3. Mai: Tschechien – Schweiz 16.00 in Budweis (Euro Hockey Tour)

7. Mai: Finnland – Schweiz 15.00 in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

9. Mai: Schweden – Schweiz 16.00 in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien 12.00 in Ängelhom (Euro Hockey Tour)











Dass er für die WM-Vorbereitung berücksichtigt wird, hatte sich der zweifache WM-Silberheld zwar erhofft, doch als selbstverständlich erachtet er es nicht: «Beim Eishockey ist alles enorm schnelllebig und zwei Jahre sind eine lange Zeit. Dass ich dabei sein darf, macht mich daher sehr glücklich.» Der Routinier ist sich bewusst, dass es für ihn keine Garantien gibt und er hart um einen WM-Platz kämpfen muss: «Es ist noch ein langer Weg. Aber ich werde versuchen, im Hier und Jetzt zu bleiben und dem Team in meiner Rolle zu helfen – so wie ich das immer tun wollte.»

Weitere Routiniers erhalten Chance

Scherwey ist nicht der einzige verdienstvolle ältere Nati-Spieler, der zuletzt nicht mehr regelmässig dabei war, aber nun im Rahmen der WM-Vorbereitung die Chance erhält, sich für die Heim-WM aufzudrängen. Neben dem SCB-Routinier betrifft dies auch seinen Klubkollegen Romain Loeffel (35), Biels Captain Gaëtan Haas (34) sowie die Zuger Sven Senteler (33) und Fabrice Herzog (31).