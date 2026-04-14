Nach der NHL-Nacht am Dienstag stehen die Playoff-Teilnehmer fest. Sechs Schweizer könnten für die Heim-WM zu Verfügung stehen.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Noch sind wenige Partien in der NHL zu spielen, doch der Kampf um die begehrten Plätze in den Playoffs sind vergeben. In der Nacht auf Dienstag standen vier Schweizer im Einsatz und kämpften dabei um die letzten Wildcard-Plätze. Die grösste Chance, noch einen Playoff-Platz zu ergattern, gehörte Roman Josis (35) Nashville Predators.

Diese Schweizer stehen in den NHL-Playoffs Diese Schweizer spielen um den Stanley Cup Janis Moser – Tampa Bay Lightning Lian Bichsel – Dallas Stars Akira Schmid – Vegas Golden Knights Kevin Fiala (verletzt) – Los Angeles Kings Diese Schweizer könnten an der WM teilnehmen Nico Hischier – New Jersey Devils Timo Meier – New Jersey Devils Jonas Siegenthaler – New Jersey Devils Roman Josi – Nashville Predators Philipp Kurashev – San Jose Sharks Pius Suter – St. Louis Blues Diese Schweizer spielen um den Stanley Cup Janis Moser – Tampa Bay Lightning Lian Bichsel – Dallas Stars Akira Schmid – Vegas Golden Knights Kevin Fiala (verletzt) – Los Angeles Kings Diese Schweizer könnten an der WM teilnehmen Nico Hischier – New Jersey Devils Timo Meier – New Jersey Devils Jonas Siegenthaler – New Jersey Devils Roman Josi – Nashville Predators Philipp Kurashev – San Jose Sharks Pius Suter – St. Louis Blues Mehr

Doch die Mannschaft rund um den Schweizer Captain verliert 2:3 gegen die San Jose Sharks. Roman Josi kann sich immerhin einen Assist beim Anschlusstreffer gutschreiben lassen und kommt dabei auf die meiste Eiszeit seines Teams.

Immerhin: Für die Schweizer Nati-Fans hat die Pleite auch ihr Gutes. Josi scheint nach seiner Verletzung wieder fit zu sein. Und mit dem frühzeitigen Saison-Ende steht auch einer Teilnahme bei der Heim-WM nichts mehr im Weg.

Bei Nashvilles Gegner San Jose ist Philipp Kurashev (26) in der Nacht auf Dienstag überzählig. Die Sharks hatten die Playoffs schon vor dem Duell mit Nashville abhaken müssen.

Winnipeg chancenlos

Auch Nino Niederreiter (33) steht wohl für die Heim-WM im Mai zur Verfügung. Der Churer laborierte zuletzt an einer langwierigen Verletzung herum, absolvierte aber seit April wieder erste Spiele für die Winnipeg Jets. Gegen die Vegas Golden Knights kommt Niederreiter zu seiner gewohnten Eiszeit von etwas mehr als 12 Minuten in der dritten Linie und weist bei sechs Gegentreffern eine Minus-Eins-Bilanz auf. Sein Teamkollege Mark Scheifele bricht in diesem Spiel den Vereinsrekord von 100 Punkten während einer Saison. Der Kanadier führt die ewige Liste jetzt mit 101 Zählern an. Playoffs gibts aber auch für die Jets in diesem Jahr keine.

Pius Suter (29) wiederum gewinnt mit den St. Louis Blues 6:3 gegen die Minnesota Wild. Der ehemalige ZSC-Stürmer kommt auf eine knappe Viertelstunde Eiszeit und weist eine positive Bilanz auf. Wie Niederreiter verpasst auch aber auch Suter mit den Blues die NHL-Playoffs und er sollte für die WM zur Verfügung stehen.

Bichsel überzählig – Moser gewinnt

Die Dallas Stars wiederum hatten ihr Playoff-Ticket bereits vergangene Woche gelöst. Gegen Toronto drehen die Texaner auswärts ein 0:3 und gewinnen die Partie am Ende mit 6:5. Lian Bichsel (21) steht dabei nicht im Aufgebot.

Auch bei den Playoffs dabei ist Janis Moser (25) mit den Tampa Bay Lightning. Der ehemalige Biel-Junior gewinnt zu Hause 4:3 in der Verlängerung gegen die Detroit Red Wings. Dabei kommt Moser mit über 22 Minuten auf die meiste Eiszeit unter den Verteidigern, verbucht einen Asisst und weist eine Plus-Zwei-Bilanz auf.