DE
FR
Abonnieren

Jetzt ist es offiziell
Ex-SCB-Boss Lüthi zum neuen Schweizer Hockey-Präsidenten gewählt

Der Schweizer Eishockeyverband hat den Nachfolger von Urs Kessler gefunden: Marc Lüthi ist am Donnerstag zum neuen SIHF-Präsidenten gewählt worden. Auf den langjährigen SCB-Geschäftsführer warten einige Baustellen.
Publiziert: 17:28 Uhr
|
Aktualisiert: 17:46 Uhr
Kommentieren
1/5
Marc Lüthi ist ohne Gegenkandidat zum Präsidenten des Schweizer Eishockeyverbands gewählt worden.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Marc Lüthi wird neuer Präsident des Schweizer Eishockey-Verbands SIHF
  • Lüthi war 28 Jahre SCB-Geschäftsführer, sechsmal Meister mit dem Team
  • Swiss League bleibt Baustelle, Klubs wählten Lüthi eher zähneknirschend
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Marc Lüthi ist neuer Präsident des Schweizer Eishockeyverbands SIHF. Der 65-jährige Berner ist am Donnerstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung ins Amt gewählt worden. Die Entscheidung war dabei Formsache – Lüthi hatte keinen Gegenkandidaten. Er tritt die Nachfolge des nach der Heim-WM zurückgetretenen Urs Kessler (64) an.

Damit kehrt Lüthi ein halbes Jahr nach seinem Abgang als Geschäftsführer des SC Bern auf die grosse Eishockey-Bühne zurück. Die Geschicke bei den Mutzen hat er zuvor 28 Jahre lang geleitet – mit grossen Erfolgen: Sechsmal wurde der SCB in dieser Zeit Meister. Seit dem letzten Titel 2019 sind die Berner aber nicht mehr über die Playoff-Viertelfinals herausgekommen.

Viele Fragezeichen um Swiss League

Beim Eishockeyverband warten nun einige Baustellen auf Lüthi. Gerade die Zukunft der Swiss League dürfte ihn in seiner neuen Position intensiv beschäftigen: Die zweite Schweizer Liga gilt seit Jahren als Problemfall. Vorgänger Kessler stiess mit seinen Reformideen, etwa einer stärkeren Regionalisierung, innerhalb des Verbands auf Granit.

Wie Lüthis Lösungsansatz für die Swiss League konkret aussieht, wird sich zeigen. Sicher ist: Gewählt haben ihn die Klubs aus der zweiten Liga eher zähneknirschend. Aus seiner Zeit beim SCB gilt Lüthi als klarer Interessenvertreter der National League, von deren 14 Klubs er auch für das Präsidentenamt vorgeschlagen worden ist.

Für Schlagzeilen sorgte der SIHF in letzter Zeit auch mit internen Unruhen, etwa beim Machtkampf zwischen Liga und Verband bei der Wahl von Patrick von Gunten (41) zum neuen Nati-Direktor. Die Liga hat den langjährigen Ambri-Sportchef Paolo Duca (45) vorgeschlagen – er wäre auch Kesslers Wunschkandidat gewesen.

Dieser hat den Bettel schliesslich nach nur neun Monaten hingeschmissen. Sein Vorgänger Stefan Schärer (61) hat nur unwesentlich länger durchgehalten – Lüthi steht also vor grossen Herausforderungen.

Noch näher dran an der Schweizer Hockey-Nati

Füge jetzt die Eishockey-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Lausanne HC
Lausanne HC
ZSC Lions
ZSC Lions
EHC Kloten
EHC Kloten
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
EV Zug
EV Zug
HC Lugano
HC Lugano
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        EHC Biel
        EHC Biel
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        SC Bern
        SC Bern
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        HC Davos
        HC Davos
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        EV Zug
        EV Zug
        HC Lugano
        HC Lugano
        National League
        National League