Erst im letzten September hat Urs Kessler den Posten als Präsident des Schweizer Eishockeyverbandes übernommen. Jetzt tritt der 64-Jährige per sofort zurück.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Urs Kessler (64) tritt mit Abschluss der Heim-Weltmeisterschaft per sofort als Präsident des Schweizer Eishockeyverbandes (SIHF) zurück. Das vermeldet der Verband am Montag. Kessler war erst seit vergangenem September im Amt und will jetzt Platz machen für einen Neuanfang.

«Ich habe mich entschieden, das Amt als Präsident per sofort niederzulegen und den Weg freizumachen für einen Neuanfang, welchen der Verband dringend benötigt. Die fortwährenden Diskussionen haben mir gezeigt, dass ich dafür nicht die richtige Person bin», wird Kessler in der Mitteliung zitiert.

«Gleichzeitig bedanke ich mich bei Spielern, Staff und Mitarbeitenden von Swiss Ice Hockey für die gute Zusammenarbeit – gerade auch in den herausfordernden Wochen vor der Heim-Weltmeisterschaft», wird der 64-Jährige in der Mitteilung zitiert. Vor der WM stand der Verbands-Boss im Eklat um Trainer Patrick Fischer in der Kritik.

Für Kessler endet mit dem Rücktritt ein kurzes Intermezzo in der Sportwelt. Der Berner zieht nach nur neun Monaten im Amt die Konsequenzen und verlässt den Eishockeyverband. Vor seiner Zeit beim SIHF war Kessler 38 Jahre bei den Jungfraubahnen tätig, 17 davon als CEO.

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