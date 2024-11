Der verschlafene Weltrekord von Andres Ambühl

In jedem Spiel, in dem Andres Ambühl aufs Eis geht, stellt er einen neuen Rekord auf. Dabei ging ein bedeutender Rekord unter.

Im Fussball ist klar, wer weltweit am meisten Länderspiele auf dem Konto hat. Es ist Cristiano Ronaldo (41), der bisher 216-mal das Trikot Portugals trug. Und man kann sich sicher sein: Der Stürmer von Al Nassr und seine Millionen von Fans hätten es uns wissen lassen, wenn dieser Rekord unbeachtet geblieben wäre.

Doch wer ist die Nummer 1 im Eishockey? Im Internet, wo keine Frage unbeantwortet bleibt, stösst man auf Raimo Helminen (60). Die finnische Legende hat 331-mal das Trikot der «Lejonat» getragen. Diese Zahl bestätigt auch der finnische Verband.

Sein letztes Länderspiel bestritt er 2008 im Alter von 43 Jahren gegen Tschechien, als ihn der damalige Nati-Coach Doug Shedden, der später bei Zug und Lugano an der Bande stand, nach fünf Jahren Absenz noch einmal aufgeboten hatte, damit ihn die Fans in Tampere feiern konnten.

IIHF erfasst nur WM- und -Olympia-Turniere

331 Länderspiele sind eine stattliche Zahl. Doch es gibt einen Spieler, der sein Land schon 336-mal repräsentiert hat: Andres Ambühl (41). Am Donnerstag dürfte gegen Finnland (17.30 Uhr, live auf SRF 2) schon das Nächste dazukommen. Der Dauerbrenner aus dem Sertig überholte Helminen während der WM in Prag beim Gruppenspiel gegen Kanada. Dafür gab es keine Ehrung, keine Blumen, nicht einmal einen feuchten Händedruck eines Funktionärs. Ambühls Weltrekord wurde von allen verschlafen.

Wie ist das möglich? Bei den Landesverbänden gibt es keine einheitliche Handhabe, welche Testspiele gezählt werden. Der internationale Verband IIHF erfasst nur die Statistiken von WM- und Olympia-Turnieren.

2022 wurde Ambühl in Helsinki denn auch vor dem Spiel gegen Kanada geehrt, als er mit seinem 120. WM-Spiel den Rekord des Deutschen Udo Kiessling auslöschte. Auf dem Video-Würfel waren Szenen von ihm zu sehen und auch die Kanadier klopften respektvoll mit ihren Stöcken aufs Eis.

Inzwischen steht Ambühl, der auch mehr WM-Teilnahmen (19) als jeder andere aufweist, bei 141 WM-Spielen. Fraglich ist aber, ob er in etwas mehr als einem Jahr auch die Bestmarke von Helminen und Teemu Selänne egalisieren wird, die an sechs Olympischen Spielen teilnahmen.

Helminen gratuliert Ambühl: «Er hat es verdient»

«Das sind wirklich schlechte Nachrichten», sagt Helminen und lacht, als ihm Blick mitteilt, dass er nicht mehr Weltrekordhalter ist. «Nein, es ist grossartig. Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden. Herzliche Gratulation an Andres Ambühl. Er hat es verdient. Weil er ein hervorragender Läufer ist, kann er so lange auf diesem Niveau spielen.» Überrascht sei er nicht, sagt der Weltmeister von 1995, der jetzt Trainer von Saipa Lappeenranta ist. «Ich habe erst kürzlich einem Kollegen gesagt, dass ich den Rekord wohl bereits an Ambühl verloren habe.»

Und was hat der Schweizer Verband mit dem verschlafenen Weltrekord vor? «Wir werden sicher etwas machen, damit ein Spieler, der dem Schweizer Eishockey so viel gegeben hat und immer noch gibt, gebührend geehrt werden kann», sagt Nati-Direktor Lars Weibel.

Als Ambühl jüngst den langjährigen SCB-Verteidiger Beat Gerber (1269 Spiele) als NL-Rekordspieler ablöste, hatte ein akribischer Journalist herausgefunden, dass der Emmentaler ein Spiel weniger als geglaubt auf dem Konto hatte. So wurde der neue Rekordmann einige Tage früher geehrt. Der Rekord liegt aktuell bei 1278 Spielen und Ambühl schraubt weiter daran, zumal er keine Anstalten macht, seine Schlittschuhe an den Nagel zu hängen.