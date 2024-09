Legende Ambühl verliert bei HCD-Schlappe die Nerven

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Normalerweise sorgt er für die schönen und positiven Schlagzeilen. Der ewige Andres Ambühl, das Duracell-Häschen des Eishockeys. Doch der Start in seine 25. Saison als Profi gestaltet sich für die 41-jährige HCD-Legende schwierig. Zwei der ersten drei Saisonspiele hat der ambitionierte Rekordmeister aus Davos verloren – und am Dienstagabend gibt es die nächste Abreibung. Und was für eine: Bei den SCL Tigers gehen die Bündner mit 0:7 unter!

Als wäre das für HCD-Captain Ambühl nicht schon bitter genug, ihn selbst trifft es noch härter. In der 28. Minute wird Ambühl von den Schiris unter die Dusche geschickt. Für einen fiesen Check gegen den Kopf von Langnaus Oskars Lapinskis kassiert der Nati-Rekordspieler (336 Partien) und WM-Rekordmann (19 Teilnahmen) einen Restausschluss. Und womöglich muss «Büeli» noch mit Post vom Einzelrichter und einer Sperre rechnen.

«Er hat versucht, etwas zu tun, um die Mannschaft zu wecken, doch das ging schlecht aus», bilanziert der neue MySports-Experte Thomas Rüfenacht die Szene im Studio. Man könnte es auch so sagen: Der sichtlich frustrierte Ambühl hat für einmal die Nerven verloren.

Andres Ambühl auf dem Weg unter die Dusche. Foto: Urs Lindt/freshfocus