Andres Ambühl feierte einen unglaublichen Rekord – 1270 Einsätze in der NL hat der Davoser seit letzter Woche auf dem Buckel. Seinen ersten NL-Treffer erzielte er an einem traurigen Tag. Hier erfährst du auch, warum Ex-YB-Trainer Patrick Rahmen nicht ganz hundert ist.

Seit Donnerstag ist Andres Ambühl (41) Rekordspieler der National League. Seit gestern bereits mit 1271 Spielen. Wann schoss Büeli eigentlich sein erstes Tor in der NLA? Es war am 11. September 2001. Am Tag der Angriffe auf die Twin Towers in New York. Die 3. Meisterschaftsrunde fand trotzdem statt. Ambühl war mit Davos zu Gast bei den ZSC Lions, die beim 5:2-Sieg vier Tore in Überzahl erzielten. Auch Ambühl traf in Überzahl. 26 Sekunden vor Schluss!

René Botteron

Der Glarner war mit dem FC Zürich dreimal Meister und einmal Cupsieger. Er spielte aber auch für Köln, Standard Lüttich, Nürnberg und Basel. René Botterons Markenzeichen waren seine langen Haare. «Die trug ich schon als Junior.» Am Donnerstag wird der 65-fache Internationale, der in der Nati zeitweise auch Captain war, 70 Jahre alt.

Kürzeste Amtszeiten als YB-Trainer

1 Patrick Rahmen (55): 99 Tage – 9 Spiele, Punkteschnitt 0,67

Die 0:1-Niederlage am letzten Sonntag war die fünfte der Saison in der Meisterschaft und die eine zu viel. Am Dienstag wurde Rahmen entlassen. Da nützte ihm auch die Qualifikation für die Ligaphase der Champions League nichts mehr.

2 David Wagner (52): 249 Tage – 25 Spiele, Punkteschnitt 1,76

Diese Top 5 enthalten nur YB-Trainer dieses Jahrhunderts und keine ad interim angestellten. Wagner wurde im März 2022 gefeuert, nachdem YB dreimal kurz hintereinander in den letzten Minuten eine Führung verspielt hatte.

3 Martin Rueda (61): 280 Tage – 26 Spiele, Punkteschnitt 1,23

Für die Berechnung des Punkteschnitts zählen hier übrigens nur Spiele der Meisterschaft. Da lief es YB mit Rueda Anfang 2013 gar nicht. In 6 von 8 Spielen traf man nicht. Nur 2 konnte man gewinnen. Es war das Ende von Rueda.

4 Christian Gross (70): 303 Tage – 29 Spiele, Punkteschnitt 1,38

Er kam im Juli 2011 als Nachfolger von Vladimir Petkovic (war 1001 Tage YB-Trainer) und als Winnertyp, aber er verlor in Bern seinen Glanz in kurzer Zeit. Nach vier Spielen ohne Sieg war Gross Ende April 2012 bei YB Geschichte.

5 Gernot Rohr (71): 338 Tage – 30 Spiele, Punkteschnitt 1,6

«Rohr blieb Gentleman bis zum Schluss», schrieb der Blick im September 2006. «Es war der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt. Ich spürte den Gegenwind.» 3 Siege in 8 Spielen, zu wenig für den selbst ernannten Titelkandidaten YB.

7 Spiele in Serie

konnte der EHC Kloten gegen Ambri daheim nicht gewinnen. Die letzte Pleite setzte es am Mittwoch ab – 1:2. Den letzten Sieg daheim gegen Ambri konnte Kloten in der Saison 2016/17 feiern. Es war ein 2:1 nach Penaltyschiessen am 24. Februar. Übrigens: In Ambri gewann Kloten in dieser langen Zeit auch bloss einmal ...

