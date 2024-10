Weggefährten über Ambühl «Er ist der beste Botschafter fürs Schweizer Eishockey»

Auch in der Saison 2024/25 gibt es wieder die beliebte Dok-Serie «Inside Plus» von MySports auf Blick zu sehen. Hauptdarsteller der neuesten Folge ist Davos-Captain Andres Ambühl, der am Donnerstag zum Rekordspieler in der National League aufgestiegen ist.