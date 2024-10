Die Wertschätzung, die ihm an seinem Rekord-Abend entgegengebracht worden ist, schätzt Andres Ambühl extrem. Der HCD-Captain widmet solche Momente aber lieber jenen Menschen, die ihm alles ermöglicht haben.

Kurz zusammengefasst Ambühl bricht Rekord mit 1270 NL-Spielen

Fans feiern ihn mit Standing Ovations und Ehrung

Erwägt, noch ein Jahr weiterzuspielen

HCD-Captain Andres Ambühl wird vor dem Spiel gegen Bern für seinen Rekord, die Bestmarke von 1270 NL-Partien, geehrt. Foto: Freshfocus 1/6

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Es ist ein Abend, wie er ihn eigentlich überhaupt nicht mag: Andres Ambühl steht im Mittelpunkt, weil er mit seinem 1270. NL-Spiel einen neuen Rekord aufstellt.

Bei der Ehrung vor dem ersten Bully gratulieren im Liga-Direktor Denis Vaucher und HCD-CEO Marc Gianola, der ihm einen Gutschein von Angerer Waffen übergibt. Ambühl ist passionierter Jäger. Deshalb kann man seit gestern im Fanshop ein Shirt kaufen mit der Aufschrift «Jäger und Sammler der Rekorde».

Hats Tränen gegeben? Oder Gänsehaut? «Nein, Tränen gab es nicht», grinst Ambühl, «es war sicher speziell. Aber vor dem Spiel will man noch nicht im Mittelpunkt stehen.» Die Wertschätzung der Fans, die ihn mit Standing Ovations empfangen, bedeutet dem HCD-Captain dennoch viel. Aber ein so grosses Brimborium um ihn, «das brauche ich nicht jeden Abend». Er stellt lieber wieder die Mannschaft in den Vordergrund, die sich gegen Bern den 4:3-Penaltysieg erkämpft hat. «Wir haben nicht unverdient gewonnen.»

«Ich bin einfach froh, dass ich noch spielen kann»

Dass er zum Rekordjäger avanciert, habe Ambühl bei seinem Karrierestart nicht im Kopf gehabt, er habe einfach möglichst viele Spiele gewinnen wollen. Anstatt darüber zu sinnieren, was er erreicht hat, denkt der 41-Jährige lieber an jene Menschen, die ihm das alles ermöglicht haben. «Meine Eltern, Schwestern, meine Frau und Kinder oder auch Junioren-Trainer. Dieser Rekord ist auch für diese Menschen.»

Stolz ist er auf diese Zahl von 1270 Partien aber schon, oder? «Stolz? Ich bin einfach froh, dass ich überhaupt noch spielen kann.» Stolz sei er vielleicht eines Tages, wenn er auf seine Karriere zurückblicke. Die läuft aber derzeit noch, sein Vertrag hingegen Ende Saison aus. Und da lässt Ambühl, kurz bevor er wieder in die Garderobe verschwindet, noch mal aufhorchen: «Stand jetzt kann ich mir vorstellen, noch ein Jahr anzuhängen.» Der ewige Ambühl.