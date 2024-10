Kurz zusammengefasst Martin Baumann neuer CEO der Swiss Ice Hockey Federation

Baumann bringt internationale Sportmanagement-Erfahrung und Eishockey-Expertise mit

Patrick Bloch wurde als CEO gekündigt. Foto: freshfocus 1/4

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Martin Baumann bringt langjährige Erfahrung im internationalen Sportmanagement mit. So amtete der 56-jährige Zuger in den vergangenen zehn Jahren als CEO der Champions Hockey League AG. Er baute das gesamteuropäische Eishockeyturnier von Grund auf neu auf und entwickelte es kontinuierlich weiter. Im März dieses Jahres trat er. Davor war Baumann während mehreren Jahren in Führungspositionen in der Finanzbranche bei der Bank Julius Bär sowie der Bank Vontobel tätig.

Der verheiratete Familienvater galt von Anfang an als Kronfavorit für die Bloch-Nachfolge und setzte sich aus über hundert Bewerbungen in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch. Stefan Schärer, Verwaltungsratspräsident der SIHF, sagt über die Neubesetzung in der Medienmitteilung: «Wir freuen uns sehr, konnten wir mit Martin Baumann einen ausgewiesenen Fachmann mit grossem Eishockey Know-how für die Swiss Ice Hockey Federation gewinnen. Mit seiner Expertise und Führungserfahrung wird er massgeblich dazu beitragen, die angestossene Strategie 2030 umzusetzen und unseren Verband weiterzuentwickeln.»

Baumann blickt der neuen Herausforderung gespannt entgegen und lässt sich wie folgt zitieren: «Mein Ziel ist es, mein Fachwissen in der Teamführung und der Organisation globaler Veranstaltungen zu nutzen, um das Profil der SIHF zu verbessern. Ich strebe danach, Innovationen zu fördern, das Engagement der Fans zu stärken und starke Partnerschaften über verschiedene Märkte hinweg aufzubauen.»

Bloch musste nach fünf Jahren gehen

Nach fünf Jahren bei Swiss Ice Hockey muss Patrick Bloch als CEO gehen. Dies wurde Ende August bekannt. Dem 39-Jährigen wurde auf Ende Februar 2025 gekündigt – mit der Begründung, «dass man für die Umsetzung der neuen ‹Strategie 2030› ab nächstem Jahr neue Führungsimpulse setzen möchte», wie es damals in der Medienmitteilung hiess.

Bloch wurde damals vom Entscheid überrascht. Er ist nach einer Einigung mit der SIHF bereits Ende September von Bord gegangen und steht seither nur noch bei Bedarf in beratender Funktion zur Verfügung. Interimistisch werden die Geschäfte seither von Markus Graf geleitet. Der langjährige Director Education beim Verband hat dafür seine Pensionierung verschoben. Nun ist sein Ruhestand absehbar. Baumann wird die operative Leitung am 4. November übernehmen.