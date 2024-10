Bittere News: Lugano-Keeper Joren Van Pottelberghe hat sich bei einem Spaziergang schwerer verletzt. Foto: Pius Koller 1/5

Andrea Cattani Redaktor Sport

Murphy's Law beim HC Lugano: Im Südtessin geht in diesen Tagen alles schief, was nur irgendwie schiefgehen kann – zumindest was die Goalie-Situation bei den Bianconeri angeht.

Zuerst erwischt es Niklas Schlegel. Nach einem vielversprechenden Start in die Saison zog sich der 30-jährige Zürcher vor knapp einer Woche eine Muskelverletzung zu und fällt für mehrere Spiele aus.

Das wäre die Chance für Joren Van Pottelberghe (27), der sich bisher mit Schlegel auf dem Posten als Lugano-Schlussmann immer wieder abgewechselt hat, die alleinige Rolle als Keeper zu übernehmen. Doch nun schlug die Verletzungshexe auch bei Van Pottelberghe zu – und wie.

Tessiner haben schon Ersatz parat

Die Mitteilung, die Lugano am Dienstagnachmittag verschickt, klingt wie aus einem schlechten Film entnommen: «Nur wenige Tage nach Niklas Schlegels muskulären Problemen am Bein wurde am Montag Joren Van Pottelberghe Opfer eines Sturzes während eines Spazierganges an seinem freien Tag.» Untersuchungen hätten nun gezeigt, dass sich der Goalie «mehrere Brüche an Knöchel und Fuss» zugezogen hat. Van Pottelberghe wird voraussichtlich rund drei Monate fehlen.

Lugano hat wegen der prekären Goalie-Situation bereits gehandelt: Bis Ende Saison stösst der slowakische Torhüter Adam Huska (27) zum aktuell Zweiten der National League. Huska war 2015 von den New York Rangers gedraftet worden, kam aber in den Jahren danach nur auf einen Einsatz in der NHL. Zuletzt stand Huska in der KHL bei Torpedo Nishny Nowgorod unter Vertrag. Für die slowakische Nationalmannschaft stand Huska unter anderem an der WM 2021 auf dem Eis.