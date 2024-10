Marcel Allemann Reporter Eishockey

1 Andres Ambühl (41, Stürmer, Davos)

Der 41-jährige Rekordspieler wird auch mit 42 eine noch immer spielende Ikone sein. Die Vertragsverlängerung des unverwüstlichen Nati-Stürmers bei seinem HCD wird stündlich erwartet.

1. Andres Ambühl (Davos). Foto: Freshfocus

2 Vinzenz Rohrer (20, Stürmer, ZSC Lions)

Es gibt drei realistische Optionen für den österreichischen Wirbelwind mit Schweizer Lizenz: 1. Vertragsverlängerung mit dem ZSC. 2. NHL-Vertrag mit Montreal, aber Ausleihe für die Saison 2025/26 zum ZSC. 3. NHL-Vertrag mit Montreal und durchkämpfen in Nordamerika. Dass er in der Schweiz anderswo als in Zürich unterschreibt, ist unwahrscheinlich.

2. Vinzenz Rohrer (ZSC Lions). Foto: Marc Schumacher/freshfocus

3 Simon Moser (35, Stürmer, Bern)

Obwohl er als Captain abgesetzt wurde, hat sich der ehemalige Nati-Stürmer für seine Vertragsverhandlungen gut positioniert, er spielt eine starke Saison. Doch noch zögert der SCB – und daher wird auch mit anderen Vereinen gesprochen. Langnau ist ein Kandidat, aber nicht der einzige.

3. Simon Moser (Bern). Foto: Pius Koller

4 Tim Bozon (30, Stürmer, Lausanne)

Der Franzose mit Schweizer Lizenz hat sich als Schlüsselspieler bei Lausanne etabliert und steht mit 30 vor einem wegweisenden Grundsatzentscheid: Im gemachten Nest bleiben oder noch mal etwas Neues wagen? Ist das Zweitere der Fall, ist Lugano ein heisser Kandidat, da die ganze Familie Bozon mit Präsidentin Vicky Mantegazza befreundet ist.

4. Tim Bozon (Lausanne). Foto: Martin Meienberger/freshfocus

5 Elia Riva (26, Verteidiger, Zug)

Spielt gerade die mit Abstand beste Saison seiner Karriere (schon 5 Tore) und hat dadurch in der Kombination mit seinem Alter den Marktwert innert kurzer Zeit enorm erhöht. Möglich, dass er in Zug bleibt. Aber auch möglich, dass er weiterzieht. Lugano will ihn zurück, aber auch Servette soll interessiert sein.

5. Elia Riva (Zug). Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

6 Thierry Bader (27, Stürmer, Bern)

Die Skorerpunkte-Ausbeute harzt in dieser Saison noch, aber sein Potenzial ist unbestritten. In Bern zu bleiben, ist eine Option, aber nicht die einzige. Auch andere Top-Adressen in der Liga (Fribourg, Lausanne, Biel) sollen ihr Interesse am Nati-Stürmer kundgetan haben.

6. Thierry Bader (Bern). Foto: keystone-sda.ch

7 Philip Wüthrich (26, Goalie, Bern)

Der beim SCB im Schatten von Adam Reideborn stehende Keeper weiss, dass der nächste Entscheid über seine Zukunft sitzen muss, sonst gerät seine Karriere in Gefahr. Ein erstes Angebot des SCB wurde im Sommer abgelehnt, die Alternativen sind Ambri und die SCL Tigers.

7. Philip Wüthrich (Bern). Foto: Pius Koller

8 Attilio Biasca (21, Stürmer, Zug)

Einer der aufstrebenden jungen Schweizer Stürmer und gefragtesten Spieler auf dem Markt, hinter dem die halbe Liga her ist. Darunter sollen sich unter anderem Lugano, Lausanne und Biel befinden. Aber Zug hat gute Karten, dass er bleibt.

8. Attilio Biasca (Zug). Foto: Pius Koller

9 Denis Hollenstein (35, Stürmer, ZSC Lions)

Keine einfache Situation. Verletzungsbedingt hat der Routinier diese Saison noch keine Sekunde gespielt. Und bevor beim ZSC über einen neuen Vertrag gesprochen wird oder alternativ andere Klubs zupacken, braucht es sein Comeback und eine Standortbestimmung.

9. Denis Hollenstein (ZSC Lions). Foto: Pius Koller

10 Santeri Alatalo (34, Verteidiger, Lugano)

Eine der Leaderfiguren bei Lugano. Deshalb würden ihn die Tessiner auch gerne halten. Doch auch Vereine wie beispielsweise Lausanne und Biel suchen Verteidiger dieses Kalibers. Deshalb ist auch eine Luftveränderung nicht ausgeschlossen.

10. Santeri Alatalo (Lugano). Foto: Pius Koller

11 Sandro Schmid (24, Stürmer, Fribourg)

Mit 24 noch immer jung und noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Deshalb lässt er sich mit seinem Entscheid Zeit und spricht auch mit anderen Vereinen. Doch wie man die Spatzen von den Dächern pfeifen hört, geht die Tendenz dahin, dass er bei Fribourg bleibt.

11. Sandro Schmid (Fribourg). Foto: Pius Koller

12 Vincent Praplan (30, Stürmer, Servette)

Nach dem Missverständnis zuvor mit dem SCB ist er bei Servette glücklich geworden und fühlt sich in Genf sehr wohl. Eine Vertragsverlängerung ist daher wahrscheinlich, aber es gibt auch noch andere Interessenten. Lausanne, Biel und Fribourg könnten Optionen sein.

12. Vincent Praplan (Servette). Foto: keystone-sda.ch

13 Chris Baltisberger (32, Stürmer, ZSC Lions)

Spielt bislang eine gute Saison, akzeptiert jede Rolle klaglos, ist beim ZSC auch für das Teamgefüge wichtig. Die Chancen, dass der Ur-ZSCler nicht wie sein Bruder Phil (jetzt in Langnau) bei seinem Stammverein vor die Türe gestellt wird und anderswo anheuern muss, sind deutlich gestiegen. Die letzte Vertragsverlängerung vor zwei Jahren wurde durch eine Aktion der ZSC-Fans eingefordert.

13. Chris Baltisberger (ZSC Lions). Foto: keystone-sda.ch

14 Raphael Diaz (38, Verteidiger, Fribourg)

Der Ex-Nati-Captain hat bereits vor der Saison erklärt, dass er weiterspielen will. Und da er bei Gottéron weiterhin zu den Top-4-Verteidigern gehört, kann er sich berechtigte Hoffnungen machen, dass die Reise bei Fribourg für ihn weitergeht. Oder gibts sogar noch einen letzten Überraschungstransfer?

14. Raphael Diaz (Fribourg). Foto: Pius Koller

15 Yannick Zehnder (26, Stürmer, ZSC Lions)

Kommt diese Saison beim ZSC besser zur Geltung. Deshalb ist es auch gut möglich, dass er bleibt. Doch auch für den Offensivspieler im besten Alter gibt es einen spannenden Markt. Als Interessenten werden Bern, Fribourg und Lausanne gehandelt. Eine Rückkehr nach Zug scheint dagegen eher unwahrscheinlich.

15. Yannick Zehnder (ZSC Lions). Foto: Marc Schumacher/freshfocus