Ungeheizte Kabinen, Männer-Altkleider und ein Streik gegen den eigenen Verband: Die Schweizer Frauen-Nati trifft am Dienstag auf den Aufsteiger Österreich. Der Weg der Nachbarinnen an ihre erste A-WM war kurios.

Darum gehts Die Schweiz trifft im 3. Gruppenspiel auf Österreich

Kuriose Monate prägten Österreichs Frauen

Vor der Debüt-WM boykottierten mehrere Spielerinnen mehrmals

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Auf die Schweizer Frauen-Nati wartet im dritten Gruppenspiel (Dienstag, 19 Uhr) ein historischer Gegner: die Debütantinnen aus Österreich. Eigentlich müsste bei den Österreicherinnen pure Euphorie herrschen. Erstmals in der Geschichte spielt das Frauen-Nationalteam an einer A-Weltmeisterschaft. Doch der Weg nach Dänemark war alles andere als ein Märchen: Ein Eklat, ein harter Boykott und schwere Vorwürfe gegen den eigenen Verband haben die Monate vor dem Turnier überschattet.

Im April 2025 sicherte sich das Team mit dem Turniersieg in der Division 1 den erstmaligen Aufstieg in die Weltelite. Doch Freude herrschte nur kurz: Bereits im März 2026 reichten die Spielerinnen beim Verband einen detaillierten Forderungskatalog ein. Der Grund: unwürdige, unprofessionelle Bedingungen. Unterkünfte mit Stockbetten, Altkleider aus den Restbeständen des Männerteams und eisige Garderoben. Im Januar hätten sich die Spielerinnen gar in einer Hütte ohne Heizung umziehen müssen. Selbst eine ausreichende Verpflegung fehlte.

Als der Verband kaum einlenkte und sich während der Eskalation auch noch von geschätzten Staff-Mitgliedern trennte, zogen die Spielerinnen die Reissleine. Nach einem ersten Boykott bei einem Trainingslager im Mai streikten bei einem Vorbereitungsturnier im August gleich elf Athletinnen. Angeführt wurde der Aufstand von Star-Stürmerin Anna Meixner (32): «Genug ist genug. Unter dieser Führung und diesen Bedingungen werden wir nicht mehr für Österreich spielen», wurde die Kapitänin über die Sportgewerkschaft «younion» zitiert.

Der Aufstand zeigte Wirkung

«Wenn nichts hilft, sind wir sogar bereit, auf die WM zu verzichten, wenn es der nächsten Generation dafür besser geht», so Meixner weiter. Die harte Haltung der Spielerinnen zeigte schliesslich Wirkung: Im September einigten sich Team und Verband auf eine gemeinsame Lösung. Die ÖEHV-Führung willigte bei vielen Forderungen ein. Unter anderem greift ab 2027 ein neues Vergütungsmodell, das die Frauen den Männern gleichstellt. Zudem wurden fixe Standards für Unterkünfte und Betreuung vereinbart.

Für die Frauen aus dem Nachbarland ist die A-WM ein sportlicher Lebenstraum. Die Schweizer Nati dürfte gewarnt sein: Zwar nicht wegen der Resultate der Österreicherinnen, die ihre ersten beiden Partien verloren haben – doch diese Gegnerinnen haben schon vor dem ersten Puckdrop bewiesen, wie viel Kampfgeist in ihnen steckt.