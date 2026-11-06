Am Freitag fällt der Startschuss zur Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen. Doch wie sattelfest bist du wirklich, wenn die weltbesten Spielerinnen das Eis betreten?

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Bevor die Scheibe zum ersten Mal das Eis berührt, wollen wir wissen: Wie gut kennst du dich mit der Nati, den Stars und dem Turnier aus? Mach mit beim Blick-Quiz und beweise dein Hockey-Wissen.

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