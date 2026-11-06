Nick RohnerPraktikant Sportdesk
Bevor die Scheibe zum ersten Mal das Eis berührt, wollen wir wissen: Wie gut kennst du dich mit der Nati, den Stars und dem Turnier aus? Mach mit beim Blick-Quiz und beweise dein Hockey-Wissen.
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