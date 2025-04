Jetzt wartet der Gastgeber Schweiz schliesst Gruppenphase mit vierter Niederlage ab

Die Schweizer Eishockey-Frauen verlieren ihr letztes Gruppenspiel an der WM in Tschechien mit 0:5 gegen die USA. Trotz vier Niederlagen in vier Spielen steht das Team im Viertelfinal, wo es am Donnerstag auf Gastgeber Tschechien trifft.

Publiziert: 21:58 Uhr