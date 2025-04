Missglücktes Nati-Debüt für Laia Ballesté

Laia Ballesté unterlaufen in ihrem ersten Länderspiel zwei folgenschwere Schnitzer. Trotzdem lässt die Nati-Trainerin die 26-Jährige nicht fallen.

Brutaler kann ein Nati-Debüt nicht sein. Nachdem sie gegen Frankreich noch 90 Minuten auf der Bank gesessen hat, erhält Laia Ballesté (26) gegen Island von Pia Sundhage die Chance, sich für das EM-Kader zu empfehlen – auch, weil Viola Calligaris und Luana Bühler in ihren Klubs nur wenig zum Einsatz kommen. Am Ende trägt die Stammverteidigerin von Espanyol Barcelona aber eine grosse Mitschuld, dass die Nati das Spiel noch aus der Hand gibt. Vor dem 2:3 unterläuft ihr der Ballverlust, beim 3:3 verliert sie das Kopfball-Duell gegen Vilhjalmsdottir. Bitter, bitter!

Vor dem Spiel ist Ballestés Welt noch in Ordnung. Bei der Nationalhymne zeigt sie sich fürsorglich, hängt dem schlotternden Einlauf-Kind ihr Trainingsoberteil über. Auch der Start in die Partie gelingt ihr, leitet sie doch das 2:0 mit einem Pass in die Tiefe ein.

Dann wird es aber ein bitterer Nachmittag für die Katalanin, deren Mutter aus Neuchâtel stammt. Nach einem harten Duell, in dem sie voll durchzieht, muss sie länger behandelt werden (24.). Mehr schmerzen aber ihre zwei Fehler nach der Pause, die zu Gegentoren führen. Nach 72 Minuten ist für sie Schluss.

«Wir gewinnen und verlieren zusammen», nimmt Lia Wälti ihre Teamkollegin in Schutz. Und Pia Sundhage sagt, Ballesté sei auch vor der Pause auf dem Feld gestanden, als die Nati sehr gut gespielt habe. «Wichtig ist, dass sie aus den Fehlern lernt – und das wird sie.»

