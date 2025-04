Nati-Star Reuteler steht vor einer entscheidenden Woche

Géraldine Reuteler hat zwei Endspiele vor der Brust. Zuerst geht es gegen Island in ihrem 75. Länderspiel um den Klassenerhalt in der Nations League, vier Tage später empfängt sie mit Frankfurt Bayern München. In beiden Spielen ist ein Sieg zwingend.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Fünf Spiele ohne Sieg, nur ein geschossenes Tor, die Nati hat knapp drei Monate vor Beginn der Heim-EM in der Offensive ein Problem. Gerade am Dienstag gegen Island sind aber Tore gefragt, braucht die Nati doch einen Sieg, damit sie die Chance auf den Verbleib in der Liga A der Nations League weiter in den eigenen Händen hat.

Eine, die weiss, wo das Tor steht, ist Géraldine Reuteler (25), die seit 2018 in Deutschland spielt. Die Nidwaldnerin hat für ihren Klub Frankfurt in dieser Saison bereits neun Mal getroffen und fünf Tore vorbereitet. Denn beim Tabellenzweiten der Bundesliga kommt sie oft als Stürmerin zum Einsatz. Auch in der Nati?

«Ich glaube nicht, dass dies eine Option ist», so Reuteler, die in Reykjavik ihr 75. Länderspiel bestreiten wird. «Dass ich mit 25 bereits so viele Länderspiele bestreiten durfte, ist eine grosse Ehre für mich.» Und hätte sie in den letzten beiden Zusammenzügen nicht aus gesundheitlichen Gründen gefehlt, hätte sie die Marke bereits übertroffen.

Eine Erklärung, dass es ihr in dieser Saison so gut läuft, hat Reuteler nicht. «Manchmal gibt es kein Geheimnis.» Nicht nur sie, sondern das ganze Team der Eintracht sei ja sehr gut drauf. «Wir kennen uns alle seit mehreren Jahren und sind ein eingespieltes Team. Es macht einfach mega viel Spass.»

Spitzenkampf gegen Bayern steht bevor

Am nächsten Samstag empfangen die Frankfurterinnen in der Liga Leader Bayern München. Drei Punkte sind ein Muss, will die Eintracht auch drei Runden vor Schluss im Kampf um den Meistertitel noch ein Wörtchen mitreden. «Es wird ein richtig schwieriges, aber ein mega cooles Spiel», so Reuteler, denn der Spitzenkampf findet im letztjährigen EM-Stadion statt.

Zuerst will sie aber mit der Nati den Job in Island erfüllen. «Wir sind die bessere Mannschaft, ich bin zuversichtlich.» Damit es aber mit dem ersten Sieg seit dem letzten Oktober klappt, braucht es Schweizer Tore. «Ich glaube, unseren Abschlüssen fehlt ein wenig der Pep», so Reuteler. «Und wir müssen mehr und besser aufs Tor schiessen.» Wie das geht, hat sie in dieser Saison im Klub schon genügend bewiesen.

