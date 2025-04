Beim Spiel in Reykjavík geht es für die Nati bereits um Sein oder Nichtsein. Bei einer Niederlage gegen Island droht der Abstieg in die Liga B der Nations League. Dies hätte auch Auswirkungen auf die Quali für die WM 2027.

Für die Nati geht es gegen Island bereits um alles oder nichts.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Nach der 0:2-Pleite gegen Frankreich hat die Nati das Messer am Hals. Da Island gegen Norwegen gepunktet hat (0:0), liegt sie nach der Hälfte des Pensums in der Nations League in der Gruppe 2 der Liga A mit nur einem Punkt am Tabellenende. Am Dienstag ist sie beim Gastspiel in Island deswegen unter Zugzwang. «Das Spiel ist wie ein Final», bringt Ramona Bachmann die Ausgangslage auf den Punkt.

Dass es in Reykjavík bereits um alles oder nichts geht, bringt Nati-Trainerin Pia Sundhage (65) in die Bredouille. Einerseits will sie im hohen Norden mit dem bestmöglichen Team antreten, um sportlich das Maximum herauszuholen, andererseits darf sie das grosse Bild nicht aus den Augen verlieren: die Suche nach der idealen Zusammensetzung des Teams für die Heim-EM.

Wer von den Arrivierten bekommt zwecks Belastungssteuerung wie viel Spielzeit? Und wer erhält eine Chance, sich für das EM-Kader zu empfehlen? Gegen Frankreich war einmal mehr der Auftritt in der Offensive keine Offenbarung. «Das gewisse Etwas hat gefehlt», sagt Meriame Terchoun (29), die auf der rechten Aussenbahn ein paar gute Ansätze gezeigt hat. Ein Tor in den letzten fünf Spielen zeigt, wo es in der Nati noch immer am meisten harzt.

Es wird zu Wechseln kommen

«Wir müssen von all diesen Faktoren eine gute Balance finden», so Sundhage. Die Schwedin kündigt an, dass sie einige Wechsel vornehmen wird. Gut möglich, dass die Routiniers Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorcevic und Géraldine Reuteler, die am Freitag nicht in der Startaufstellung standen, von Beginn an auflaufen werden. Espanyol-Verteidigerin Laia Ballesté dürfte spätestens nach der Pause zu ihrem Nati-Debüt kommen.

Zusätzlich an Brisanz gewinnt die Partie, weil die Schlussklassierung in der Nations League, bereits Einfluss auf die WM-Qualifikation 2026 hat. Nur die vier Gruppensieger der Liga A der nächsten Nations League, die als WM-Quali gilt, qualifizieren sich direkt für das Turnier 2027 in Brasilien. Zwar ist der WM-Zug auch für die Teams aus den Gruppen B und C noch nicht abgefahren, für diese wird der Weg via Playoffs allerdings steiniger.

So weit geht der Blick der Nati-Stars aber noch nicht. «Wir wollen oben bleiben, und dafür braucht es einen Sieg», gibt Captain Lia Wälti die Richtung vor. Mit einem solchen könnte die Nati auch ihre Resultatkrise beenden: Seit fünf Spielen ist sie ohne Sieg.

