Justin Krueger ist neuer Nati-Assistent der Hockey-Frauen

Der Schweizer Eishockeyverband hat das Kader für die Women's Euro Hockey Tour in Lahti bekannt gegeben. Neu im Trainerstab: Justin Krueger, Sohn von Ex-Nationaltrainer Ralph Krueger.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der Schweizer Eishockeyverband SIHF hat das Aufgebot für das zweite Turnier der Women's Euro Hockey Tour bekannt gegeben, das vom 30. September bis zum 3. Oktober im finnischen Lahti ausgetragen wird. In der Auswahl von Head Coach Shannon Miller (49) stehen 24 Spielerinnen – heraus sticht jedoch eine Änderung im Trainerstab.

Wie die SIHF bekannt gibt, wird Cyndy Kenyon (42) künftig nicht mehr als Assistenztrainerin des Frauen-A-Nationalteams tätig sein und sich stattdessen auf die Frauen-U-Nationalteams konzentrieren. Die Nachfolge steht schon bereit: Mit Justin Krueger (39) übernimmt der Sohn des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers Ralph Krueger (67) künftig die Assistenzfunktion.

Justin Krueger verbrachte den Grossteil seiner Aktivkarriere beim SC Bern, mit dem er dreimal Schweizer Meister wurde, und spielte unter anderem auch zwei Saisons in der AHL bei den Charlotte Checkers in den USA. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Krueger 99 Länderspiele und nahm an sieben Weltmeisterschaften teil. Im Juni 2022 beendete er seine Spielerkarriere beim Lausanne HC.

Sieben Änderungen im Kader

Damit wird Krueger beim Vorbereitungsturnier für die WM in Dänemark (6. bis 16. November) Miller assistieren. Die Trainerin hat im Vergleich zum Heimturnier im August sieben Änderungen am Aufgebot vorgenommen. Neu zum Team stossen Torhüterin Chiara Pfosi, die Verteidigerinnen Annic Büchi, Lucie Tenenbaum und Stefanie Wetli sowie die Stürmerinnen Nora Harju, Ilana Leibundgut und Jade Surdez. Captain Lara Stalder wird das Team anführen, bei dem acht Spielerinnen bereits mehr als 100 Länderspiele absolvierten.

Das Aufgebot von Head Coach Miller Torhüterinnen (3): Andrea Brändli (PWHL Detroit / USA), Saskia Maurer (SC Bern / PWHL Las Vegas / USA), Chiara Pfosi (EV Zug) Verteidigerinnen (8): Annic Büchi (EV Zug), Elena Gaberell (HC Davos Ladies), Nina Harju (EV Zug), Laure Mériguet (Genève-Servette), Alena Lynn Rossel (HC Davos Ladies), Lucie Tenenbaum (Minnesota State University / USA), Nicole Vallario (PWHL New York / USA), Stefanie Wetli (ZSC Lions) Stürmerinnen (13): Leoni Balzer (HC Davos Ladies), Rahel Enzler (EV Zug), Nora Harju (ZSC Lions), Naemi Herzig (Holy Cross University / USA), Sinja Leemann (SC Bern), Ilana Leibundgut (HC Davos Ladies), Alina Marti (EV Zug), Alina Müller (PWHL Hamilton / CAN), Norina Müller (HC Fribourg-Gottéron Ladies), Lara Stalder (EV Zug), Jade Surdez (HC Fribourg-Gottéron Ladies), Livia Tschannen (HC Fribourg-Gottéron Ladies), Luisa Waser (EV Zug) Torhüterinnen (3): Andrea Brändli (PWHL Detroit / USA), Saskia Maurer (SC Bern / PWHL Las Vegas / USA), Chiara Pfosi (EV Zug) Verteidigerinnen (8): Annic Büchi (EV Zug), Elena Gaberell (HC Davos Ladies), Nina Harju (EV Zug), Laure Mériguet (Genève-Servette), Alena Lynn Rossel (HC Davos Ladies), Lucie Tenenbaum (Minnesota State University / USA), Nicole Vallario (PWHL New York / USA), Stefanie Wetli (ZSC Lions) Stürmerinnen (13): Leoni Balzer (HC Davos Ladies), Rahel Enzler (EV Zug), Nora Harju (ZSC Lions), Naemi Herzig (Holy Cross University / USA), Sinja Leemann (SC Bern), Ilana Leibundgut (HC Davos Ladies), Alina Marti (EV Zug), Alina Müller (PWHL Hamilton / CAN), Norina Müller (HC Fribourg-Gottéron Ladies), Lara Stalder (EV Zug), Jade Surdez (HC Fribourg-Gottéron Ladies), Livia Tschannen (HC Fribourg-Gottéron Ladies), Luisa Waser (EV Zug) Mehr

«Nach der sportlich erfreulichen Premiere und dem zweiten Rang beim Heimturnier freuen wir uns sehr, die Arbeit mit den Spielerinnen fortzusetzen. Das Turnier in Lahti gibt uns die Möglichkeit, weitere Spielerinnen zu testen und wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die Weltmeisterschaft zu sammeln», sagt Head Coach Shannon Miller im Vorfeld des Turniers, wo sich die Schweiz mit den Top-Nationen Finnland, Schweden und Tschechien messen wird.