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Die internationale Medienschau
Xhakas Fall macht in Europa die Runde

Der Fall Xhaka ist auch für ausländische Medien ein grosses Thema. Vor allem die Medien im Balkan stürzen sich auf den Knüller. Die Medienschau.
Publiziert: vor 16 Minuten
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Granit Xhaka wehrt sich gegen die Vorwürfe.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Granit Xhaka (33) wegen gefälschtem Impfzertifikat in Luzern angeklagt
  • Xhaka und Ärztin bestreiten Vorwürfe und betonen reguläre Impfung
  • Europäische Medien nehmen den Blick-Artikel auf
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Guido FelderAusland-Redaktor

Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Schweizer Nati-Captain (33) wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung. Das hat Blick aufgedeckt. Der Fussballstar soll sich über eine Luzerner Ärztin ein gefälschtes Corona-Impfzertifikat erschlichen haben, ohne tatsächlich geimpft worden zu sein.

Xhaka und die Ärztin bestreiten die Vorwürfe vehement und sprechen von einer regulären Impfung. Für Anfang Oktober ist Xhaka zur offiziellen Einvernahme bei den Ermittlungsbehörden vorgeladen; bis zum Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

In halb Europa thematisieren die Medien den Fall.

«Schwere Vorwürfe gegen den Schweizer Nationalmannschafts-Kapitän Granit Xhaka! Die Luzerner Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den Fussballstar eröffnet.» 

Bild, Deutschland 

«Gegen Granit Xhaka läuft im Kanton Luzern ein Strafverfahren. Wie der Blick berichtet, geht es um den Verdacht eines möglicherweise zu Unrecht ausgestellten Covid-Impfzertifikats.» 

Kickers, Deutschland 

«Gegen den Star wird ermittelt – nach Fund beim Arzt.» 

Aftonbladet, Schweden 

«Schweizer Captain wegen Besitzes eines gefälschten Covid-19-Zertifikates angeklagt.» 

Vecernji, Kroatien 

«Ärger für Xhaka: Gegen ihn wird in der Schweiz ermittelt.» 

Gazeta Shqiptare, Albanien 

«Granit Xhaka wird von der Staatsanwaltschaft Luzern wegen Verdachts der Fälschung eines Covid-Zertifikats untersucht.» 

Sinjali, Kosovo 

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