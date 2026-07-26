In Saudi-Arabien erlebt Anthony Joshua ein siegreiches Comeback. Sieben Monate nach seinem Verkehrsunfall schlägt der zweifache Schwergewichtsweltmeister Kristian Prenga K.o. und widmet den Sieg seinen verstorbenen Freunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anthony Joshua siegt in Saudi-Arabien bei Comeback-Kampf gegen Kristian Prenga

Joshua widmet den Sieg seinen verstorbenen Freunden

Duell gegen Tyson Fury im «Battle of Britain» im November

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Anthony Joshua (36) feiert rund sieben Monate nach seinem Verkehrsunfall ein erfolgreiches Comeback im Ring. Der Brite gewinnt in Saudi-Arabien seinen Kampf gegen Kristian Prenga (35).

In der ersten Runde wird Joshua vom Albaner noch zweimal niedergeschlagen, geht dabei erstmals bereits nach 20 Sekunden nach einem harten Treffer zu Boden. In der zweiten Runde drängt er seinen Gegner in eine Ecke und schlägt ihn mit einer Schlagserie nach 2:43 Minuten K.o.

Siegwidmung an verstorbene Freunde

Für Joshua war es der erste Kampf nach seinem Verkehrsunfall vom Dezember 2025. Im nigerianischen Bundesstaat Ogun kollidierte der SUV, in dem sich der zweifache Schwergewichtsweltmeister als Mitfahrer auf der Rückbank befand, auf einer stark befahrenen Schnellstrasse mit einem stehenden Lastwagen.

Beim Unfall kamen zwei Freunde und Mitglieder des Staffs des 36-Jährigen ums Leben, Joshua selbst erlitt nur leichte Verletzungen. Den Sieg gegen Prenga widmete er schliesslich auch seinen verstorbenen Freunden, deren Namen auf dem Ringboden zu lesen waren.

Medienberichten zufolge wartet im November das «Battle of Britain». Dort wird sich Joshua gegen Ex-Weltmeister Tyson Fury (37) duellieren.