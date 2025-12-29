Ex-Boxweltmeister Joshua in Verkehrsunfall verwickelt

Boxer Anthony Joshua ist bei einem schweren Verkehrsunfall in der nigerianischen Bundesstadt Ogun mit leichten Verletzungen davongekommen. Zwei weitere Personen kamen bei der Kollision ums Leben.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der weltbekannte Boxer Anthony Joshua (36) war heute in einen Verkehrsunfall im nigerianischen Bundesstaat Ogun verwickelt. Das Auto, in dem sich Joshua befand, soll Berichten zufolge auf einer stark befahrenen Autobahn mit einem stehenden Lastwagen kollidiert sein. Die Behörden untersuchen die Umstände des Vorfalls noch, die genaue Ursache ist noch nicht bekannt.

Gemäss der nigerianischen Zeitschrift «Punch» erlitt der 36-jährige Brite mit nigerianischen Wurzeln leichte Verletzungen. Zwei weitere Personen starben noch am Unfallort. Joshua sass auf dem Rücksitz des Lexus, insgesamt befanden sich vier Personen im Fahrzeug.

Vor etwas mehr als einer Woche stand Joshua noch im Boxring: Der ehemalige Weltmeister und Olympiasieger kämpfte in Miami gegen Influencer Jake Paul und siegte in Runde 6 per Knockout. Der Mega-Fight wurde auf Netflix ausgestrahlt und soll bis zu 200 Millionen US-Dollar eingespielt haben. Aktuell befindet sich Joshua im Urlaub in Nigeria.