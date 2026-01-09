Erstmals seit dem tödlichen Autounfall meldet sich Anthony Joshua in einem längeren Statement auf Instagram zu Wort. Dabei gedenkt er seiner Freunde, die ums Leben kamen.

Darum gehts Anthony Joshua äussert sich zum tragischen Autounfall in Nigeria

Der Boxweltmeister gedenkt seiner Freunde, die ums Leben kamen

Ein Onkel von ihm sagte, dass Joshua zurücktreten werde Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nur knapp ist Anthony Joshua (36) dem Tod entgangen: Kurz vor dem Jahreswechsel war der mehrfache Boxweltmeister in einen Autounfall in Nigeria, der Heimat seiner Eltern, verwickelt, der zwei Todesopfer forderte: seine Kumpel und Teammitglieder Sina Ghami und Latif Ayodele.

Auf Instagram äussert sich der Engländer nun erstmals zur Tragödie und gedenkt seiner verstorbenen Freunde: «Ich habe nicht realisiert, wie speziell sie sind. Ich bin willensstark und glaube, dass Gott ihre Herzen kennt. Möge Gott meinen Brüdern gnädig sein.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Verlust sei «zu 100 Prozent schwer» für ihn, doch er wisse, dass der Tod der beiden für ihre Eltern noch schwieriger sei. «Ich bin einfach mit ihnen gegangen und habe Witze mit ihnen gemacht, ohne zu wissen, dass Gott mich in die Gegenwart grosser Männer gebracht hat.» Der Dank des Olympiasiegers von 2012 gilt seinen Fans, die «meinen Brüdern Liebe und Fürsorge entgegengebracht» haben.

Rücktritt nach Tragödie?

Untersuchungen haben gezeigt, dass das Auto, in dem Joshua als Beifahrer gesessen war, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Dabei platzte der Reifen auf der Beifahrerseite, woraufhin das Auto mit einem stehenden Lastwagen kollidierte. Joshua kam mit leichten Verletzungen davon.

Wenige Tage zuvor hatte Joshua in Miami einen Boxkampf gegen den amerikanischen Influencer Jake Paul (28) absolviert. Der Brite hatte Paul in der sechsten Runde ausgeknockt und den Mega-Event gewonnen. Nun kursieren Berichte, dass Joshua seine Karriere beende. Sein Onkel sagte gegenüber dem Portal Punch: «Das grosse Thema ist, dass er aufgehört hat. Jetzt, da er gesagt hat, dass er auf dem Höhepunkt seines Erfolgs zurücktritt, sind wir glücklich.»