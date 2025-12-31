Ursache des Autounfalls von Box-Star Joshua bekannt

Anthony Joshua überlebt einen schweren Autounfall. Nun hat die Polizei bekanntgegeben, was den Crash verursacht hat.

Am Montag verlor Ex-Boxweltmeister Anthony Joshua (36) bei einem schweren Autounfall in Nigeria zwei Freunde. Sie sassen gemeinsam in einem Lexus-SUV, als dieser auf einer stark befahrenen Schnellstrasse mit einem stehenden Lastwagen kollidierte.

Nun teilt die Verkehrssicherheitsbehörde Trace mit, was zum Unfall geführt hat. Demnach war das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als der Vorderreifen auf der Beifahrerseite platzte. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und es kam zur verheerenden Kollision.

«Aus der vorläufigen Untersuchung geht eindeutig hervor, dass der SUV, in dem Anthony Joshua unterwegs war, mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist», sagt ein Sprecher der Verkehrssicherheitsbehörde gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Joshua überlebte den Unfall und wurde für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Sina Ghami und Latif Ayodele, die gemäss Polizeiangaben noch am Unfallort verstarben, waren Trainer und enge Freunde von Joshua. Sie sassen auf der rechten Seite des Unfallwagens. Dass Joshua auf der linken Seite hinter dem Fahrer sass, hat ihm womöglich das Leben gerettet.