1/6 Schon am Vorabend des Kampfes: Mike Tyson verpasst Jake Paul eine Ohrfeige. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

In der Nacht auf Samstag ist es so weit: Box-Star Mike Tyson (58) kehrt 19 Jahre nach seinem Rücktritt in den Ring zurück. Er trifft vor knapp 80'000 Fans im AT&T-Stadion in Arlington (Texas) auf den als Influencer bekanntgewordenen Jake Paul (27). Der einstige Dreifach-Weltmeister sorgt aber bereits beim obligatorischen Wiegen in der Nacht vor dem Kampf mit ordentlich Körperkontakt für einen Eklat.

Der über 30 Jahre jüngerer Paul tänzelt vor Tyson herum, bäumt sich auf und kommt ihm mit der Stirn sehr nahe. Gleichzeitig tritt er ihm ganz leicht auf die Fussspitze. Zu viel des Guten für Tyson: Ohne zu zögern, verpasst er seinem Widersacher eine Ohrfeige. Ehe es zu einer allfälligen Reaktion von Paul kommen kann, werden die beiden getrennt.

Die Reaktion kündigt Paul für den Kampf an – und wie! «Ich hab es nicht mal gespürt, das war ein herziger Schlag. Aber morgen wirst du verfickt nochmal verprügelt», sagt er, als Tyson bereits die Bühne verlassen hat. «Jetzt ist es persönlich», fügt er hinzu, «nun muss er sterben.» Die Rhetorik ist schon jetzt martialisch.