Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am frühen Samstagmorgen ist es so weit. Box-Legende Mike Tyson (58) steigt gegen Youtuber Jake Paul (27) in den Ring. 19 Jahre nach seinem letzten Profi-Kampf. Eine Comeback-Entscheidung, die Tyson ab der ersten Trainingseinheit bereut hat. «Alles tat weh, ich weinte vor Schmerzen», verrät er dem Portal «T-Online». «Nicht einmal meine Frau durfte mich anfassen, so schlimm war es.»

0:45 Mit 57 Jahren in den Ring: So hart trainiert Mike Tyson für sein Comeback

Auch für die Familie. «Du möchtest ja auch nicht, dass dich deine Familie so sieht», meint er. «Für die war es auch nicht einfach. Aber da musste ich durch – und habe es geschafft.» Tyson ist bereit, das zeigt auch die Tatsache, dass er sich im Training nicht zurückgehalten hat. Einem Partner hat er einen Zahn ausgeschlagen, dem anderen ein blaues Auge verpasst.

Seine Frau Lakiha ist alles andere als begeistert vom Kampf. Sie hat versucht, Tyson von dieser Idee abzubringen. «Du musst diesen Kampf nicht machen», habe sie immer wieder zu ihm gesagt, verrät die Box-Legende gegenüber dem Portal «Sportbible». Tyson lässt sich aber nicht davon abbringen. Auch wenn er weiss: «Dieser Kampf wird mein Leben finanziell nicht verändern.»

«Der grösste Clown im Boxsport»

Das Leben von Jake Paul (27) hat alleine die Ankündigung des Kampfes verändert. Auf einen Schlag ist der Youtuber noch bekannter geworden. Und muss für das Duell mit «Box-Rentner» Tyson auch Spott einstecken. Etwa auf einer Pressekonferenz.

Dort grätscht Ex-Boxweltmeister Tony Bellew (41) dazwischen. Mit einem eigenen Mikrofon ausgestattet, steht er auf und richtet sich an Paul. «Jake Paul, der grösste Clown im Boxsport», sagt Bellew. «Wenn Mike dich überleben lässt, dann habe ich hier deinen nächsten Gegner, Jake.»

Denn neben ihm ist ein älterer Herr aufgestanden – mit grünen Boxhandschuhen und Boxmantel ausgestattet, bereit für den Kampf. Das beweist er mit einer Einlage im Schattenboxen.

Irrwitzige Wette von Paul

Paul lässt sich davon nicht beirren. Er ist überzeugt, dass er Tyson auf die Bretter schicken wird. Das beweist auch eine Wette, die er eingeht. Katie Taylor (38) wird rund um den Showkampf ebenfalls in den Ring steigen. Sie setzt – wie die Mehrheit derjenigen, die im Rahmenprogramm kämpfen, auf Tyson.

Paul geht zu ihr und fragt: «Um was willst du wetten?» Sie erwidert: «Willst du deine Gage setzen?» Paul lässt sich, ohne zu zögern, darauf ein. Sollte er verlieren, schuldet er Taylor knapp 40 Millionen Dollar.