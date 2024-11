So tickt Tyson-Gegner Jake Paul

1/11 Jake Paul steht vor dem grössten Kampf seiner Karriere. Foto: IMAGO/Hoganphotos

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

In der Nacht von Freitag auf Samstag gilts für Jake Paul (27) ernst. In Texas trifft er auf Box-Legende Mike Tyson (58). Es ist der bisher grösste Kampf in der Karriere des Internet-Stars. Eine Karriere, die über viele Umwege zustande kam.

Jake kommt 1997 in Cleveland, Ohio zur Welt und ist schon früh vom Drehen von Videos begeistert. Bereits mit 10 Jahren beginnt er, gemeinsam mit seinem grossen Bruder Logan kurze Clips zu filmen und sie auf der mittlerweile inaktiven Social-Media-Plattform Vine hochzuladen.

Anfänge im Ringen

Während die Videos dort viel Aufmerksamkeit erregen, entdeckt Jake gleichzeitig das Ringen und entfacht so seine Leidenschaft für Kampfsport. Jahre später wird ihm genau diese Leidenschaft den ganz grossen Ruhm bringen.

Nach den Erfolgen auf Vine gründet Jake 2014 schliesslich seinen Youtube-Kanal «Jake Paul». Die Videos, in denen er rumblödelt, Songs parodiert oder auf den Strassen Leute veräppelt, erfreuen sich auch auf Youtube grosser Beliebtheit.

Youtuber, Schauspieler und Musiker

Weil auch Bruder Logan erfolgreich seinen eigenen Kanal führt, werden die Pauls schnell zu den bekanntesten Brüdern der sozialen Medien. Durch ihr kontroverses Verhalten ernten sie aber auch immer wieder heftige Kritik. Von Ohio ziehen sie schliesslich ins glamouröse Los Angeles, um sich auf die Karriere als Social-Media-Stars zu fokussieren.

2016 schafft es Jake auch auf die TV-Bildschirme. Zwei Staffeln lang spielt er in der Disney-Serie «Bizaardvark» die Hauptrolle. Parallel versucht er sich auch als Musiker und veröffentlicht 2017 auf Youtube den Song «It's Everyday Bro», der in den USA Platin-Status erreicht. Von einer Karriere als Boxer ist da noch nichts zu sehen.

Internet-Stars im Boxring

Bis 2018. Nach einem Streit im Internet verabreden sich Jakes Bruder Logan und der britische Youtuber KSI zu einem Boxkampf. Alls Vorkampf des Hauptevents trifft Jake auf Deji Olatunji, den jüngeren Bruder von KSI. Jake gewinnt den Amateurkampf durch Technischen K.o. (TKO) in der 5. Runde und frisst den Narren am Boxsport.

Der Internet-Star konzentriert sich fortan grösstenteils auf den Sport und hat zwei Jahre später seinen ersten Kampf unter Profibedingungen im Cruisergewicht (bis 90 kg). Das selbst ernannte «Problem Child» gewinnt sein Debüt gegen Internet-Star AnEsonGib locker in der ersten Runde durch TKO.

Kritik von Box-Fans

In den nächsten zwei Jahren folgen Kämpfe gegen Ex-NBA-Spieler Nate Robinson und die UFC-Kämpfer Ben Askren, Tyron Woodley und Anderson Silva. Alle Kämpfe gehen an Jake Paul, das Problemkind ist nach sechs Profikämpfen unbesiegt.

Eingefleischte Box-Fans respektieren Paul dennoch nicht. Seine Kämpfe seien eine Show und hätten nichts mit Boxen zu tun, heisst es von seinen Kritikern. Ausserdem hätte er noch nie gegen einen richtigen Boxer gekämpft.

Pleite gegen Fury-Bruder

Seine erste Niederlage erleidet Jake Paul dann im Februar 2023. Gegen Boxer und Internet-Star Tommy Fury – Halbbruder von Weltmeister Tyson Fury – verliert er nach Punkten. Zum Rückkampf, den Paul immer wieder fordert, kommt es bis heute nicht.

Eine Reaktion zeigt er dennoch: Die nächsten vier Kämpfe gewinnt er allesamt. Und so geht er mit einem Boxrekord von 10 Siegen und einer Niederlage ins grosse Duell mit Legende Mike Tyson.

40 Millionen mit einem Kampf

Trotz seiner Karriere als Boxer hat er seine Leidenschaft für Videos nie verloren. Auf Youtube dokumentiert er jeweils die Vorbereitung auf seine Kämpfe und nimmt die Fans mit hinter die Kulissen.

Finanziell geht der Plan voll auf: Jake Pauls Vermögen wird auf ungefähr 75 Millionen US-Dollar geschätzt. Alleine durch den Kampf gegen Mike Tyson soll er weitere 40 Millionen Dollar einnehmen. Nicht schlecht für einen Youtube-Teenie.