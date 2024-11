1/8 Box-Ikone Muhammad Ali (l.) in Nöten: Der Show-Kampf 1976 gegen den japanischen Wrestler Antonio Inoki wird wegen der unzähligen Tritte gegen die Beine zur schmerzhaften Tortur. Foto: AP

Ex-Boxer gegen Oktopus

Tony Galento (†69) kämpfte immerhin einmal gegen Box-Legende Joe Louis im Yankee-Stadion um einen WM-Titel, war also trotz rustikalem Stil sportlich ernst zu nehmen. Doch Galento machte sich im New York der dreissiger Jahre vor allem auch mit losem Mundwerk einen Namen. Er hielt sich vor und nach seinem Rücktritt in den frühen vierziger Jahren mit verrückten Auftritten im Gespräch: So trat er in einem Käfig gegen einen Bären, in einem Gehege gegen ein Känguru und in einem riesigen Aquarium sogar gegen einen Oktopus an. Leider existieren von diesen aus heutiger Sicht fragwürdigen Aktionen keine Bilder.

Ali bezahlt bizarren Japan-Auftritt teuer

Sogar der Grösste gab sich für eine Show her. 1976 ist Muhammad Ali noch immer aktiv, als er in Tokio gegen den Wrestler Antonio Inoki antritt. Die Börse für Ali: rund 2 Millionen Dollar. Der Kampf ist lächerlich und wird als Unentschieden gewertet, hat jedoch für den Schwergewichts-Champion unliebsame Folgen. Der Wrestler tritt ihm dutzendfach mit seinen Stiefeln in die Beine. Ali trägt erhebliche Muskel- und Gefässverletzungen davon, vor allem sein linkes Bein ist danach nie mehr im selben Zustand wie zuvor.

Schwingerkönig im Sägemehl gegen Bär

Im Hallenstadion sitzen 1976 bei der «Nacht des Schweizer Sports» 10’000 Menschen und erleben allerlei Gaudi-Wettkämpfe. Den verrücktesten bestreitet Ruedi Hunsperger. Heute unvorstellbar: Der dreifache Schwingerkönig tritt in einem Sägemehlring gegen einen Bären an. Das 150 kg schwere Zirkustier aus Deutschland trägt Handschuhe und einen Maulkorb. Der vermeintliche Kampf dauert zweimal drei Minuten und ist eine Rangelei, auf den Rücken legen lässt sich Hunsperger nicht. Im konservativen Schwingerverband ist die Empörung riesig, dass sich ausgerechnet der König zu einem Show-Kampf hinreissen lässt.

Stefan Raab wird vermöbelt

Auch Deutschland hat ein berühmtes Beispiel zu bieten, sogar geschlechterübergreifend. TV-Star Stefan Raab tritt 2001 erstmals gegen Regina Halmich an, Ex-Weltmeisterin im Fliegengewicht. Halmich bricht Raab sogar die Nase und gewinnt. Doch der TV-Star wagte sich 2007 erneut in den Ring. In der ausverkauften Kölnarena siegt Halmich erneut. Und eben erst kam es im Zuge von Raabs Comeback am TV-Schirm zur dritten Auflage. Doch auch diesmal behält Halmich die Oberhand.

NBA-Superstar im Boxring

Es gehört in die Abteilung Zirkus, was im September 2009 in Las Vegas aufgeführt wird. Im Boxring treffen sich Shaquille O’Neal und der zwei Köpfe kleinere Oscar de la Hoya. Also einer der grössten Basketballstars aller Zeiten und einer der erfolgreichsten Boxer aller Zeiten. Das Ganze ist Teil einer TV-Show, in der «Shaq» gegen verschiedene Sportgrössen in deren Sparte antritt. Beide tragen Kopfschutz. De la Hoya gewinnt den sogenannten Kampf klar.

Dicker Zahltag für Mayweather und McGregor

Dieser Crossover-Kampf im August 2017 wird mit Spannung erwartet. Denn der frühere Weltmeister Floyd Mayweather und UFC-Superstar Conor McGregor haben sportlich noch einiges drauf. Mayweather siegt mit technischen K.o. und sahnt beim im Pay-TV teuer verkauften Kampf «Money Fight» richtig dick ab. Gemäss Forbes soll der Ami rund 275 Mio. Dollar eingestrichen haben, dem Iren blieben auch noch 85 Mio.

Boxer gegen Kickboxer

Er war ein überragender Boxer, doch irgendwann biegt Floyd Mayweather auf die Exhibition-Schiene ab. Der Amerikaner nimmts an Silvester 2018 in Japan mit dem 20-jährigen Kickboxer Tenshin Nasukawa auf und lässt ihm keine Chance. Der Japaner geht in der ersten Runde dreimal zu Boden, worauf dessen Ecke das Handtuch wirft.

Legende Holyfield kassiert Prügel

Boxlegende Evander Holyfield ist 58 Jahre alt, als er 2021 gegen den brasilianischen MMA-Kämpfer Vitor Belfort in den Ring steigt. Und er wird tüchtig vermöbelt: Schon in der ersten Runde kassiert Holyfield vom Brasilianer gehörig Prügel, der Ringrichter beendet das unwürdige Schauspiel um den einst furchterregenden Schwergewichtskönig. Ebenso verrückt: Den Kampf kommentiert im TV Donald Trump.

Boxer gegen Youtuber

Es ist Juni 2021 in Miami, als es zu einem Exhibitions-Kampf kommt. Floyd Mayweather tritt gegen Youtuber Logan Paul (Bruder Jake Paul versucht sich nun an Mike Tyson) an. Der Kampf ist ein Flop, der frühere Weltmeister verschont den Hobby-Boxer sichtlich, die Zuschauer pfeifen die Farce aus.

UFC-Kämpfer lässt Fury schwitzen

Vor einem Jahr entgeht Tyson Fury als aktueller Schwergewichts-Weltmeister nur knapp einer Blamage. Der Brite boxt in Saudi-Arabien in einem Nicht-Titelkampf gegen den früheren UFC-Athleten Francis Ngannou, der ihn in seinem ersten Boxauftritt an den Rand einer Niederlage bringt. Doch Fury siegt nach Punkten.