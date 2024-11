1/6 Der Kampf Mike Tyson (l.) gegen Jake Paul rückt näher. Foto: IMAGO/Cover-Images

Auf einen Blick Mike Tyson (58) trainiert für Kampf gegen Jake Paul (27)

Netflix zeigt einen exklusiven Einblick ins Training

Tyson zeigt beeindruckende Kraft und Bewegungen trotz seines Alters Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Mike Tyson (58) zeigt im Training für seinen Kampf gegen Jake Paul (27) Anzeichen seiner Glanzzeit, wie Netflix in einer exklusiven Vorschau enthüllt. Der Schwergewichts-Champion kehrt am 15. November für einen umstrittenen Kampf gegen den Youtube-Star Paul in Texas in den Ring zurück. Der Kampf hätte eigentlich schon im Juli stattfinden sollen, musste wegen gesundheitlicher Probleme Tysons jedoch verschoben werden.

Eine dreiteilige Doku-Serie begleitet den Kampf und Fans können bereits jetzt einen ersten Blick in die Trainingslager werfen. Tyson wird von bekannten Gesichtern unterstützt. MMA-Experte Rafael Cordeiro, der Tyson schon 2020 bei seinem Comeback betreute, ist Cheftrainer. An seiner Seite steht Billy White, ein langjähriger Freund Tysons.

White schwärmt: «Manchmal sehe ich ihn Bewegungen machen, die mich an seine 25-jährige Version erinnern. Es ist erstaunlich.» Cordeiro, der die harte Aufgabe hat, Tyson die Pratzen zu halten, ergänzt: «Die Kraft ist unglaublich. Es gibt niemanden wie Mike, weil niemand in diesem Alter das tut, was er tut.»

Tony Brady und Andy Velcich sind für Tysons Fitness verantwortlich. Brady betont: «Die besten Athleten sind die, die man zurückhalten muss. Mike muss man nicht antreiben.» Velcich fügt hinzu, dass man Tyson dazu auffordern müsse, einen Gang zurückzuschalten. «Mike hat keinen Aus-Schalter.»

«Die Legende muss fallen»

Paul hat eine Bilanz von zehn Siegen und einer Niederlage. Sein Trainer Theo Chambers und Assistent J'Leon Love zeigen sich selbstbewusst. Love erklärt: «Wenn Mike Tyson Jake Paul k. o. schlagen kann, wird er es tun. Garantiert. Aber verdammt, die Legende muss fallen. Wir müssen tun, was wir tun müssen.»

Der Kampf verspricht ein Spektakel zu werden, bei dem Erfahrung auf Jugend trifft. Fans dürfen gespannt sein, ob Tyson seine alte Klasse aufblitzen lassen kann oder ob Paul die Box-Legende zu Fall bringt.