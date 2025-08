1/5 Beachsoccer-Legende Dejan Stankovic tritt zurück. Foto: Beach Soccer World Wide

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Beachsoccer-Nati verabschiedet sich von Dejan Stankovic (39). Nach 21 Jahren, 415 Länderspielen und über 1000 Toren fürs Nationalteam hängt der Aargauer die nicht vorhandenen Fussballschuhe an den Nagel.

«Dejan Stankovic ist weit mehr als nur ein Name im internationalen Beachsoccer – er ist ein Synonym für Spitzenleistung, Konstanz und Klasse», schreibt der Schweizerische Fussballverband (SFV) in einer Medienmitteilung.

Die Schweizer Nummer 9 nahm von 2009 bis 2021 an sechs Weltmeisterschaften teil, an denen er 47 Treffer erzielte. Damit steht er auf Platz zwei der ewigen WM-Torschützenliste. «Dejan hat die Sportart Beachsoccer mitgestaltet, geprägt und über zwei Jahrzehnte auf ein neues Niveau gehoben», schreibt der SFV weiter.

Langjähriger Trainer Schirinzi voll des Lobes

Am Donnerstag laden Stankovic und Nati-Coach Angelo Schirinzi (52) zu einer Abschieds-Pressekonferenz. «Es ist unfassbar, was Dejan und ich zusammen alles erlebt haben», lässt sich Schirinzi, der die Nati bereits 2011 als Spielertrainer übernommen hat, zitieren. «So viele Emotionen. Wir waren über 20 Jahre lang immer zusammen. Es gab viele grosse Erfolge und Auszeichnungen, aber was bleibt, sind vor allem die vielen kleinen Events rund um den Globus. Dejan war jahrelang der beste Beachsoccer-Stürmer weltweit. Hatte er den Ball am Fuss, konnte man zuversichtlich sein, dass es gleich im Netz einschlagen wird.»

Als Fussballer spielte Stankovic als Junior beim FC Brugg in der 1. Liga, ehe er 2006 als 20-Jähriger zum FC Winterthur wechselte. Bei den Eulachstädtern und später bei YF Juventus kam er insgesamt zu sechs Einsätzen in der Challenge League.