Die 55 Kilo Kartoffeln, die in Dänemark als Mann-des-Spiels-Auszeichnung vergeben wurden, gingen viral. Wir liefern eine Auswahl an kuriosen Spieler-Auszeichnungen aus der Welt des Fussballs – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Das sind die skurrilsten «Man of the Match»-Preise

Das sind die skurrilsten «Man of the Match»-Preise

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Liste bizarrer Geschenke für die besten Spieler eines Spiels ist um ein Kapitel länger. In Dänemarks Eliteliga bekam ein Spieler eine ganze Schubkarre Kartoffeln offeriert. Ein Einzelfall? Keineswegs. Das waren die ulkigsten Präsente, die schon an die besten Spieler einer Fussballpartie vergeben wurden.

55 Kilogramm Kartoffeln

Der Franzose Maxime Soulas (26) staunte nicht schlecht, als er nach dem 3:2-Heimsieg gegen Nordsjaelland am 3. August eine Schubkarre mit 55 Kilo Kartoffeln geschenkt bekam. Hinter dem Gag stand der Spieltags-Sponsor. «Sie fanden die Idee lustig, und jetzt ist die Geschichte um die Welt gegangen», erklärte Klubsprecher Jacob Ravn. Der Innenverteidiger hat die Kartoffeln übrigens verschenkt. «Ich habe die Kartoffeln der Klubkantine gegeben, und ein Teil wurde an eine Suppenküche gespendet», sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Eier, Milch, Haferflocken und ein Lamm

Spezielle Spieler-des-Spiels-Auszeichnungen sind in Skandinavien derweil keine Seltenheit. Der holländische Goalie Jan de Boer (25) vom norwegischen Bryne FK, dem Jugendklub von Superstar Erling Haaland (25), bekam im April nach dem 0:1 des Aufsteigers am ersten Spieltag 2025 gegen das Topteam Bodö/Glimt vier Paletten Eier geschenkt. Später in der Saison bekam Lasse Qvigstad (21) gar noch 40 Packungen Haferflocken und 20 Liter Milch obendrein. Axel Kryger (27) wurde mit einem lebendigen Lamm ausgezeichnet. Beim Bryne FK, der mit der Landwirtschaft eng verbunden ist, sind solche Geschenke zum Standard geworden. Apropos Landwirtschaft: Bei den Bryne-Heimspielen können die Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel auf Sofas in Traktorschaufeln verfolgen.

Ganz alleine sind die Nordeuropäer mit solchen Ideen allerdings nicht. Lukas Podolskis (40) Gornik Zabrze vergibt immer wieder ein Huhn an den Spieler der Partie. Der legendäre Fan Stanislaw Setkowski, der für die Lebendpreise verantwortlich war, ist nun aber Anfang Juli verstorben. Ob die Tradtion weitergeführt wird, bleibt abzuwarten.

Überliefert sind auch die Frühlingszwiebeln, die der englische Amateurverein Lewes FC schon vergeben hat.

1/6 Jan de Boer mit seinen vier Paletten Eier. Foto: @brynefotball Instagram

Pizza, Fisch oder Curry vom lokalen Inder

Während sich die Skandinavier auf unverarbeitete Landwirtschaftsprodukte fokussieren, gab es auch anderswo immer wieder Spieler, die in den Genuss von essbaren Preisen kamen. Bei Carlisle United, das in der abgelaufenen Saison aus der League Two (vierthöchste englische Liga) abgestiegen ist, wird der Mann des Spiels mit einem Curry vom Restaurant «The Viceroy», einem lokalen Inder, ausgezeichnet.

Beim Patrick Thistle FC in der schottischen zweiten Liga kam Conor Sammon (38) schon in den Genuss einer Pizza von «Pizza Express». Zac Williams (21) vom englischen Viertligisten Crewe Alexandra bekam einst Chips und Jaffa Cakes.

Und einiges prominenter: Der heutige Arsenal-Captain Martin Ödergaard (26) bekam zu seiner Zeit bei Real Sociedad in San Sebastian einmal einen Fisch eines lokalen Supermarkts geschenkt.

1/5 Martin Ödegaard bekam bei Real Sociedad eine Fisch geschenkt. Foto: @Cavanisfriseur X

Grill

Indirekt etwas zu essen bekam Lautaro Acosta (37) nach dem 3:0-Sieg mit Lanus gegen River Plate im argentinischen Supercup-Final 2016. Da Argentinier als Fleischliebhaber gelten, ergibt ein Grill als «Man of the Match»-Award durchaus Sinn.

Fünf Gigabyte Datenvolumen

Etwas ganz Kreatives hat sich 2018 die südafrikanische Liga ausgedacht. Hlompho Kekana (40) bekam als Spieler der Mamelodi Sundowns, die in diesem Sommer übrigens an der Klub-WM teilgenommen haben, eine SIM-Karte mit fünf Gigabyte Datenvolumen überreicht.

Playstation Game

In Anbetracht all der kuriosen Preise ist das Playstation-Spiel (Crash Bandicoot 4), das Brentfords Saïd Benrahma (29) 2020 nach einem Liga-Cup-Spiel in England bekam, schon fast unspektakulär.