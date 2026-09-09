Die NFL ist zurück! In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag startet die neue Saison der besten Football-Liga der Welt. Blick gibt dir vorab alle wichtigen Infos mit auf den Weg.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Der Topfavorit

Die Los Angeles Rams sind in diesem Jahr der Favorit auf den Titel. Das Team aus Kalifornien scheiterte vergangene Saison kurz vor dem Super Bowl und hat sich jetzt nochmals verstärkt. Die Rams holten Verteidigungs-Superstar Myles Garrett aus Cleveland, und mit Aaron Donald kommt der wohl meistgefürchtete Defensivspieler aller Zeiten aus dem Football-Ruhestand zurück, um nochmals anzugreifen. Dazu haben sie mit Matthew Stafford bereits den wertvollsten Spieler (MVP) des letzten Jahres im Team.

Daneben gelten auch Titelverteidiger Seattle, die Buffalo Bills und die Baltimore Ravens als Favoriten.

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Auftaktspiel und Reise-Wahnsinn

Los geht die Saison mit einem Knüller. In der Nacht auf Donnerstag (2.20 Uhr Schweizer Zeit) empfängt Titelverteidiger Seattle Seahawks in einer Neuauflage des letztjährigen Super Bowls die New England Patriots.

Das zweite Spiel der Saison findet auf ungewohntem Boden statt. Die L.A. Rams spielen nämlich in Australien gegen die San Francisco 49ers. Die Partie in Melbourne ist Teil der internationalen Serie der Liga und soll die Sportart näher an Fans aus aller Welt bringen.

Dafür reisen die Spieler 16 Stunden und 13'000 Kilometer über den Pazifik. Und wenige Tage später wieder zurück. Für ein einziges Spiel. Reise-Wahnsinn NFL.

Wo kann ich die Spiele schauen?

Im Free-TV übertragen die Sender RTL und Nitro jede Woche ausgewählte Spiele live am Sonntagabend. Auf Sky Sport gibts zusätzliche Sonntagsspiele und die NFL-Konferenz «RedZone» für 29.90 Franken pro Monat. Und für die Hardcore-Fans gibts auf Dazn den Saison-Pass für 285 Franken pro Jahr. So kannst du jedes Spiel und die Konferenz schauen.

Der Super Bowl

Das Datum des Super Bowls könnte für Pärchen schon jetzt zum grossen Streitgrund werden. Das Endspiel der NFL findet kommenden Februar nämlich am Valentinstag statt.

NFL-Fans aus der Schweiz müssen sich aber keine Sorgen machen. Das Spiel beginnt in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar hierzulande um 00.30 Uhr. Da können Paare vor dem Spiel getrost ins Kino gehen. Gespielt wird dann im SoFi Stadium in Los Angeles, wo die Fussball-Nati an der WM gegen Bosnien spielte.