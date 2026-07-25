Der ehemalige American-Football-Profi Jordan Devey hat sich mit 38 Jahren das Leben genommen. Seine Familie vermutet, dass er an einer degenerativen Hirnerkrankung litt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Schocknachricht aus den USA: Ex-NFL-Star Jordan Devey (†38) hat sich das Leben genommen, wie seine Familie in den sozialen Medien bestätigt hat. Der genaue Todeszeitpunkt ist nicht bekannt.

«Heute wäre unser 15. Hochzeitstag gewesen», schreibt seine Frau Linsey am Freitag. «Wir haben unsere Herzen mit unzähligen Erinnerungen, Freuden, Problemen und Triumphen gefüllt. Wir haben vier wunderbare Kinder auf die Welt gebracht, die deine Augen, Sommersprossen und dein Mitgefühl haben. Du warst unser Held, und unsere Herzen schmerzen in deiner Abwesenheit. Wir lieben dich. Wir vermissen dich. Wie du in deinen letzten Worten an mich gesagt hast: ‹Wir sprechen uns bald.›»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Devey absolvierte 44 Spiele in der NFL für fünf verschiedene Franchises. Seinen grössten Erfolg feierte er im Jahr 2015, als er an der Seite von Superstar Tom Brady mit den New England Patriots den Super Bowl gewann.

Eltern äussern Krankheitsverdacht

Gegenüber dem Fernsehsender «Fox13» äussern die Eltern des Verstorbenen einen Verdacht über die Gesundheit ihres Sohnes. «Wir glauben, dass er möglicherweise an CTE litt (Chronisch-traumatische Enzephalopathie, Anm. d. Red.)», erklärt Mutter Leslie. Es handelt sich dabei um eine degenerative Hirnerkrankung, die durch wiederholte Gehirnerschütterungen verursacht werden kann.

CTE ist keine unbekannte Krankheit in der Sportwelt. Unlängst wurde beispielsweise bekannt, dass der einstige englische Fussball-Weltmeister Nobby Stiles, der 2020 im Alter von 78 Jahren verstorben ist, ebenfalls an ihr litt. Bei ehemaligen American-Football-Profis, aber auch Fussballern, sind diverse Fälle von CTE bekannt.