Adam Vinatieri ist vierfacher Super-Bowl-Champion, Mitglied der NFL Hall of Fame und hält den Rekord für die meisten erzielten Punkte aller NFL-Spieler. Nun hat er in der Schweiz einen verrückten Weltrekord aufgestellt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Adam Vinatieri erzielt Weltrekord-Field-Goal auf 3450 m Höhe am Jungfraujoch

Ex-Fussballstar Giovane Elber assistiert dem NFL-Hall-of-Fame-Mitglied

NFL-Spiel Patriots gegen Lions am 15. November in München geplant

Kim Gabriel Realini Social Media Manager

Adam Vinatieri (53) hat schon viele wichtige und schwierige Kicks in seiner Karriere versenkt. Doch diesmal ist alles ganz anders. Die Football-Legende aus den USA steht auf dem Jungfraujoch im Schnee, nimmt Anlauf – und stellt mit dem 30-Yard-Field-Goal auf einer Meereshöhe von 3450 Metern einen offiziell anerkannten Weltrekord auf.

«Das ist eine unglaubliche Erfahrung für mich», sagt Vinatieri zu Blick. «Die Patriots haben mich vor ein paar Wochen angefragt, ob ich in der Schweiz einen Weltrekord für das höchste Field Goal aufstellen möchte. Ich sagte: Natürlich, das klingt wundervoll! Die Schweiz ist wunderschön, ich komme definitiv zurück.»

Bald gastiert die NFL in München

Für den Weltrekord erhält er prominente Unterstützung. Bayern-Botschafter und Ex-GC-Spieler Giovane Elber (54) hält den Ball vor dem Kick. «Das ist ein Traum für mich. Ich habe drei wunderschöne Jahre in Zürich verbracht. Jetzt habe ich diese Möglichkeit, mit Adam das Field Goal zu kicken. Ich hätte mir nie erträumt, aufs Jungfraujoch zu kommen. Das hat Spass gemacht», sagt er.

Wie kommt ausgerechnet der Brasilianer Elber zu dieser Assistentenrolle? Das liegt daran, dass die NFL bald bei den Bayern in München gastiert. Am 15. November treffen in der Allianz Arena die New England Patriots auf die Detroit Lions.

Nun ist Vinatieri auch noch Weltrekordler. 2002 erzielte er mit den Patriots das entscheidende Field Goal im Super Bowl gegen den haushohen Favoriten, die St. Louis Rams. Mit diesem Kick läutete er die grösste Dynastie der NFL-Geschichte ein und verhalf dem jungen Tom Brady zu seiner ersten Meisterschaft.

Auch Tom Bradys sportlicher Bodyguard ist auf dem Jungfraujoch

«Von einem Game-Winning-Kick im Super Bowl träumst du als Kind. Es gibt keinen grösseren Moment für einen Kicker. Hierhin zu kommen und einen Rekord aufzustellen und all diese Menschen, die mich angefeuert haben, das war eine wundervolle Erfahrung», sagt der ehemalige Patriots- und Colts-Spieler im exklusiven Blick-Interview.

Das deutsche NFL-Aushängeschild ist ebenfalls vor Ort. Es ist der zweifache Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer (42). Der Offensive Tackle beschützte jahrelang Tom Brady: «So ein Rekord ist etwas Besonderes. Wir haben die perfekten Bedingungen. Für mich persönlich ein Highlight.»