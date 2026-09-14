Die NFL ist zurück. Was bei Football-Fans ein Grund zur Freude sein sollte, sorgte am Wochenende im TV für Frust. Denn die neue Konferenz wird während laufender Spiele von Werbung unterbrochen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft NFL-Konferenz 2026 wechselt in Deutschland zu RTL und Sky

Fans gefrustet wegen Unterbrechungen während der Spiele

Alternative gibt es auf Streaming-Anbieter Dazn

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Was eigentlich ein grosser Schritt für Football-Fans in Deutschland sein sollte, entwickelt sich direkt zum grossen Ärgernis: Mit dem Start der NFL-Saison 2026 wechselte die deutschsprachige Konferenz-Schaltung aller Spiele vom Streaming-Anbieter Dazn zu RTL. Das Mutterhaus zeigt das Format damit im Free-TV. Doch genau dort gibts jetzt Stunk.

Denn der Sender schaltet bei der Sendung auch dann in die Werbung um, wenn auf dem Spielfeld gerade gespielt wird. Touchdowns, Interceptions oder Big Plays – all das sehen die Zuschauer dann erst nach dem Werbeblock in der Wiederholung.

Ein Frust für die Fans. Denn gerade die Konferenz lebt davon, dass die Football-Action eben genau nicht von langen Werbe-Einschüben unterbrochen wird, sondern dass bei Spielunterbrüchen sofort in ein anderes Stadion geschaltet wird. In der NFL werden teilweise Spiele sogar leicht zeitversetzt gestartet, damit möglichst nie alle Partien gleichzeitig in der Halbzeit sind.

Eine Alternative gibt es

Betroffen sind übrigens nicht nur die Zuschauer, die umsonst die Konferenz schauen wollen. Denn beim Bezahlsender Sky, der seit Juni 2026 wie Nitro zur RTL-Gruppe gehört und ebenfalls die deutsche Konferenz-Sendung zeigt, berichten NFL-Fans vom gleichen Problem.

Für RTL ist der Start in die Saison ein wichtiger Schritt. Das Unternehmen baut sein NFL-Angebot 2026 deutlich aus. RTL und Nitro sind die exklusiven Free-TV-Partner der NFL in Deutschland, zudem gibt es weitere Inhalte und Spiele über das Bezahl-Angebot RTL+.

Wer dennoch auf die deutschen Werbeblöcke verzichten will, muss auf den NFL Game Pass zurückgreifen. Diesen gibt es in der Schweiz nur via Dazn. Die Redzone, die Original-Konferenz aus den USA, gibts dort auf Englisch zu sehen.

«Commercial free», also werbefrei, wie sich die Redzone über Jahre immer selbst vermarktete, ist allerdings auch dieses Angebot nicht mehr ganz. Allerdings beschränkt sich bei der Sendung die Werbung auf ein paar kurze Einblender. Kein Vergleich zu den sonst üblichen Werbepausen in den USA – oder eben auch bei der deutschen Football-Konferenzschaltung.