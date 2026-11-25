Unbefugte haben auf Kundendaten von Ochsner Sport zugegriffen. Der Sporthändler hat Strafanzeige erstattet und warnt vor Betrugsversuchen.

Angela Rosser Journalistin News

Am Mittwoch meldet sich ein Blick-Leser bei der Redaktion. Er hat eine E-Mail von Ochsner Sport erhalten, in der das Unternehmen über einen IT-Sicherheitsvorfall informiert.

Offenbar hatten Unbefugte Zugriff auf diverse Kundendaten erhalten, darunter Namen, Rechnungs- und Lieferadressen, Rechnungen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern sowie Informationen zur Zahlungsart.

Sorge wegen Missbrauch

Auch seine Daten könnten betroffen sein, heisst es darin. «Ich bin ehrlich gesagt etwas schockiert über diesen Vorfall», sagt der Leser. Sorgen bereitet ihm, dass jemand die Angaben für einen Identitätsmissbrauch nutzen könnte.

Der Händler gibt in der Mitteilung an, den Zugriff unterbunden und die Schwachstelle geschlossen zu haben. Hinweise auf einen Missbrauch lägen bislang keine vor. Ochsner Sport warnt dennoch, dass sich Unbekannte als Mitarbeitende des Unternehmens ausgeben und dabei echte Bestellangaben nennen könnten. Der Leser kritisiert, dass Ochsner Sport in der Mitteilung offen lässt, wann es zum Vorfall kam und wie lange der Zugriff möglich war.

Strafanzeige gestellt

Im offiziellen Statement der Pressestelle heisst es: «Es ist korrekt, dass Unbefugte Zugriff auf ausgewählte Kundendaten im Zusammenhang mit Einkäufen in unserem Online-Shop erlangt haben.» Passwörter und Zugangsdaten sowie Zahlungsdaten seien jedoch nicht betroffen.

«Nach Feststellung des Vorfalls hat Ochsner Sport umgehend das Verfahren zur Reaktion auf diese Art von Vorfall eingeleitet, unverzüglich die zuständigen Behörden informiert, Strafanzeige gestellt, mit der Ermittlung begonnen und Massnahmen zur Eindämmung des Vorfalls ergriffen», heisst es weiter.

Das Unternehmen erklärt, mit externen Sicherheitsfachpersonen zusammenzuarbeiten, um den Vorfall vollständig aufzuklären. Zu weiteren Einzelheiten können derzeit keine Angaben gemacht werden, heisst es abschliessend.

Der Sportartikelhändler ist nicht das einzige betroffene Unternehmen, das am Mittwoch ein Datenleck meldet. Auch die Detailhandelskette Dosenbach meldet den «Unbefugten Zugriff auf Kundendaten. Betroffen seien auch da dieselben Daten, wie bei Ochsner Sport. Der Mutterkonzern Deichmann meldete bereits am Mittag, dass der Online-Shop geknackt wurde.

Mehrere Vorfälle von möglichem Daten-Klau

Der Vorfall bei Ochsner Sport reiht sich in mehrere Datenlecks ein, über die Blick in den vergangenen Monaten berichtet hat. Besonders gross war der Fall beim Online-Marktplatz Ricardo.

Im Oktober wurden Namen, Postadressen und Telefonnummern aus rund 890'000 Nutzerkonten gestohlen. Kurz darauf erhielten Kunden personalisierte Betrugsnachrichten per Whatsapp. Ob die darin verwendeten Angaben aus dem Leck stammten, blieb offen.