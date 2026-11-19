Die Top 20 der am häufigsten verwendeten Passwörter der Schweiz ist da. Während Platz 1 überrascht, finden sich in der Liste auch Dauerbrenner.

Darum gehts In der Schweiz liegt «feurio» auf Platz eins der Passwörter, gefolgt von «123456» und «tretre33»

Weltweit führt «123456», während Passwörter aus der Popkultur für Hacker vorhersehbar sind

Experten empfehlen lange Passphrasen, Passwort-Manager, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passkeys

Janine Enderli Redaktorin News

Das Unternehmen NordPass hat die achte Ausgabe seiner jährlichen Studie «Die 200 häufigsten Passwörter» veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Cybersicherheitsanbieter NordLayer wurden dafür Datenlecks und Darknet-Datenbanken aus 44 Ländern ausgewertet, die zwischen September 2025 und September 2026 bekannt wurden.

In der Schweiz zeigt sich dabei ein überraschendes Bild: «feurio» ist das am häufigsten verwendete Passwort, gefolgt von «123456» auf dem zweiten Platz. Insgesamt wurden die Top 20 der Schweiz herausgegeben. Auf «123456» folgen «tretre33», «admin» und «reggae1928». Die weiteren Plätze aus der Schweiz:

Platz 6: Salut123_

Platz 7: 123456789

Platz 8: emperor10

Platz 9: Fuckof#1

Platz 10: freiheit1

Trends als Sicherheitsrisiko

Weltweit liegt nach wie vor «123456» auf Platz eins. Dahinter folgen «admin» und «12345678».

Zusätzlich betrachteten NordPass und Nordlayer auch die Sicherheit der verwendeten Codes und identifizierten mögliche Risiken. Die Unternehmen sehen vor allem den Einfluss der gängigen Popkultur als mögliche Gefahr. Denn: Wenn Bands, Filme oder Bücher die Passwortwahl prägen und sie in grosser Anzahl verwendet werden, sinkt die Sicherheit. Für Hacker werden sie vorhersehbarer.

Verschärft wird das Risiko dadurch, dass viele Erwachsene Passwörter aus ihrer Jugend über Jahrzehnte hinweg beibehalten und für mehrere Online-Dienste gleichzeitig nutzen, heisst es weiter.

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Wie man sich besser schützt

Um Konten wirksam abzusichern, raten Experten zu langen Passphrasen (Kombinationen aus mindestens 15 Zeichen oder mehreren zufälligen Wörtern), einem Passwort-Manager für einzigartige Zugangsdaten pro Dienst sowie zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Noch sicherer sind sogenannte Passkeys, die das klassische Passwort komplett durch biometrische Verfahren wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ersetzen.