Der Online-Marktplatz Ricardo hat ein Datenleck zu verdauen. Nun versuchen Betrüger, Ricardo-Kunden mit Whatsapp-Nachrichten in die Falle zu locken. Besonders perfid: Die Kriminellen kennen persönliche Angaben der Betroffenen. So schützt du dich.

Darum gehts Bei Hacker-Attacke auf Ricardo wurden persönliche Daten von rund 890'000 Nutzerkonten gestohlen

Jetzt erhalten Kunden betrügerische Whatsapp-Nachrichten

Ricardo warnt vor gezielten Betrugsversuchen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Vergangene Woche wurde der Schweizer Online-Marktplatz Ricardo Opfer einer gross angelegten Cyberattacke: Kriminelle haben dabei persönliche Daten von rund 890'000 Nutzerkonten erbeutet. Durch eine Sicherheitslücke beim Secondhand-Riesen konnten sie auf Namen, Postanschriften und Telefonnummern zugreifen. E-Mail-Adressen und Passwörter waren laut Ricardo nicht betroffen. Die Sicherheitslücke wurde mittlerweile geschlossen.

Doch die Hacker treiben offenbar weiter ihr Unwesen. Einige Ricardo-Kunden erhalten derzeit verdächtige Nachrichten auf der Plattform Whatsapp, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Betrüger kennen Namen und Wohnadresse

Darin behaupten die Absender, bei einer Ricardo-Transaktion sei eine «auffällige Aktivität» festgestellt worden. Die Empfänger werden aufgefordert, ihre Kontoinformationen über einen Link zu bestätigen. Besonders perfid: In den Nachrichten stehen die korrekten Namen und Wohnadressen der Empfänger. Die Betrüger verwenden unterschiedliche Absendernamen, etwa das Ricardo Help Center. Die mitgeschickten Links führen jedoch nicht auf die echte Ricardo-Webseite, sondern auf dubiose Internetadressen.

Ob die verwendeten Daten tatsächlich aus dem jüngsten Datenleck stammen, kann nicht festgestellt werden. Die Verwendung der korrekten Namen und Wohnadressen lässt allerdings darauf schliessen. Ricardo warnte seine Kunden in einer E-Mail vom Freitagnachmittag ausdrücklich vor gezielten Betrugsversuchen mit den offengelegten Informationen. Der Online-Marktplatz kündigte zudem an, wegen des Datenangriffs Strafanzeige zu erstatten.

So schützt du dich vor den Betrügern