Der Online-Marktplatz Ricardo ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Daten von rund 890'000 Nutzerkonten wurden dabei offengelegt. Die Sicherheitslücke hat Ricardo jetzt geschlossen.

Darum gehts Ricardo von Cyber-Angriff getroffen.

Hacker legen Namen, Postanschriften und Telefonnummern von 890'000 Nutzern offen

Ricardo-Mutter SMG: Die Sicherheitslücke wurde vollständig behoben

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Bei Ricardo ist ein Leck aufgetreten. Die Daten von 890'000 Nutzern sind in einer Cyber-Attacke offengelegt worden. E‑Mail-Adressen und Passwörter sind nicht betroffen, teilt Ricardo-Mutter Swiss Marketplace Group (SMG) mit. Namen, Postanschriften und Telefonnummern aber schon.

Der Online-Marktplatz entdeckte die verdächtigen Aktivitäten auf seinen Servern schon am Mittwoch, dem 7. Oktober. «Die Sicherheitslücke, die diesen Zugriff ermöglichte, wurde vollständig behoben», schreibt SMG in einer Medienmitteilung. Betroffene Nutzer sollen direkt von Ricardo über den Vorfall und seine Auswirkungen sowie Vorsichtsmassnahmen, die zu ergreifen sind, informiert werden. Ricardo will zu dem Vorfall auch Strafanzeige bei der Polizei erstatten.