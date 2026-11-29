Im Zürcher Club Warehouse ist in der Nacht auf Sonntag erneut Pfefferspray versprüht worden. Der Stadtpolizei sind vier betroffene Personen bekannt. Es ist der zweite Vorfall an diesem Wochenende.

Darum gehts Im Club Warehouse in Zürich-Altstetten kam es am Wochenende erneut zu zwei Pfefferspray-Attacken

Die Stadtpolizei kennt vier Betroffene des Vorfalls und forderte sie auf, Anzeige zu erstatten

Bereits bei der Cluberöffnung im November war Reizgas versprüht worden und es gab Entreissdiebstähle

Mattia Jutzeler Redaktor News

Schon wieder ist es passiert! Im Club Warehouse in Zürich-Altstetten kam es in der Nacht auf Sonntag schon wieder zu einer Pfefferspray-Attacke. Es ist bereits das zweite Mal an diesem Wochenende.

«Mehrere Leute um mich herum fingen an zu husten. Die Leute haben sich ihr T-Shirt vor den Mund gehalten, vor allem im VIP-Bereich», erzählt eine Blick-Leserin. «Ich bin schockiert. Ich habe ein Ticket gekauft, um dann vergiftet zu werden.» Im Warehouse haben rund 4000 Gäste Platz. Der Club ist temporär und befindet sich direkt neben dem ZSC-Stadion.

Motiv ist unbekannt

Die Attacke fand kurz nach 1 Uhr während eines Auftritts der belgischen Techno-DJ Charlotte de Witte statt, berichtet die Leserin weiter. Das Personal habe nach der Attacke die Seitentüren geöffnet und viele Gäste seien ins Freie gegangen. Eine Anfrage beim Warehouse Club zum Pfefferspray-Vorfall ist noch offen.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt die zweite Attacke auf Anfrage von Blick. Es waren aber wohl deutlich weniger Leute betroffen als in der vorherigen Nacht. Die Polizei habe Kenntnis von vier Personen. Diese wurden aufgefordert, Anzeige zu erstatten. Zu einem möglichen Motiv des Angreifers wollte sich die Polizei noch nicht äussern.

Dritte Attacke in kurzer Zeit

Es ist bereits die dritte Pfefferspray-Attacke im Club Warehouse. Neben den Vorfällen am Samstag und Sonntag haben Unbekannte am Eröffnungsabend Mitte November Reizgas versprüht. Damals sei es zu Entreissdiebstählen gekommen, erklärte die Kommunikationsverantwortliche Sylwina Spiess. Bereits nach dem ersten Vorfall sei das Sicherheitskonzept gezielt verschärft worden.

Auch im Zürcher Hallenstadion kam es bei einem Konzert von US-Rapper Don Toliver Ende Oktober zu einer Attacke mit Pfefferspray. Einige der Betroffenen berichteten auch hier, dass sie in dem Gedränge und der durch den Spray ausgelösten Panik bestohlen wurden.